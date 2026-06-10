每日杂志｜引入新技术遇阻滞 工务工程作试点加速「落地」 业界冀「建筑产品认可计划 」扩至私人市场

本港建筑成本高企，业界指出，精简审批流程并加快引入内地及海外优质建材，是减低成本的关键。有建造业人士指，过去引入创新技术时，往往面对首例难求、批核繁复和要求不一的3大痛点，导致不少建材被拒之门外。为打破困局，本港两年前透过「建筑产品认可计划」（CPAS）等，选取工务工程作试点，让国家级的「装甲电缆」等技术加快在港「落地」。另有业内人士盼望，相关认可机制能进一步推展至私人市场，令更多工程受惠，甚至引入内地的地基技术，让建筑项目「提速、提效」，惠及市民。

「搬迁沙田污水处理厂往岩洞」工务工程项目正全面开展，其中附属建筑物及通风系统工程，首次应用「装甲电缆」（Armoured Power Cables）。该款电缆的防火和耐用性能高，其厂家在中国连续11年荣获线缆产业最具竞争力的企业第一名，也曾获颁全国最高级别的「中国质量奖」。

力求降低建筑成本

代理公司「海旭绿碳」负责人兼执行总经理孙鹏指，该司致力引入中国和海外优质建材到港，让建材符合香港标准，实现「平价替代」，以降低建筑成本。

「海旭绿碳」负责人兼执行总经理孙鹏介绍「装甲电缆」的防火和耐用性能高。

他指出，是次透过香港建筑科技研究院（建科院）辖下的「建筑产品认可计划」（CPAS）引入电缆，解决了过去业界应用新建材的3大核心痛点，包括「首例难求」、「批核繁复」和「要求不一」，目前其团队已顺利引入10多项建材，分别应用于不同的本地工程，「减低成本，加快速度，让香港成为试验场和标准转化平台。」

孙鹏解释，许多工程管理团队要求承建商出示新建材的过往应用例子作参考，加上程序需时或致工程延宕，令许多同业却步。他续指，不同工程对建材的要求有异，举例其团队欲在隧道工程和水务工程应用同一款产品，也要重新取得批核；现时本港将不同类型工务工程项目的要求写入「香港建科院产品规格」（BPS），简化物料审批程序，由单一项目惠及全港建造业，「当新建材符合BPS规格，便等同符合各类工务工程的要求。」

CPAS大幅简化审批程序

建科院行政总监黄国辉指，CPAS对建筑产品进行严格的技术审核，确认符合技术要求后，将其纳入公开的网上资料库，「至今已认可6项建筑产品。」自今年1月起，工务工程团队已接受持有有效CPAS证书的建筑产品，产品只需通过一次认可，即可在所有工务工程中被直接采纳，大幅简化物料审批程序，减低行政成本。

香港建筑科技研究院行政总监黄国辉盼为业界应用创新物料「拆墙松绑」。

业界向来面对建筑量大、工人短缺、成本高昂的挑战，黄国辉说，业界并不抗拒创新，而是要做好风险管理，对投资回报、制度配套、实务落地有把握。他举例，「组装合成」建筑法（MiC）能够提速提效，惟业界初期处处担忧，全因方法革新，由生产至安装的工序也跟传统作业完全不同。他形容，建科院衔接科研与实务，透过科研、测试验证和示范项目，制订标准及跨界协作，助力业界把应用创新建造技术和物料的方案，逐步由概念转化为实际应用。

孙鹏补充，绿色建筑是全球趋势，已成主流逐步「落地」，如海旭绿碳母公司—中国建筑工程（香港）有限公司承建「有机资源回收中心第二期」（O·PARK2），当中应用了利用CCUS碳捕集利用与封存技术生产的「吸碳砖」，其减碳潜力高达78%，「CPAS有助业界从大湾区引入优秀的绿色建材产品。」

另有业内人士举例，将军澳跨湾大桥主跨采用了S690高强钢，减轻桥身钢材重量，节省所需工序。建科院与大学团队合作，制订大湾区高强度钢（S690至S960）结构设计标准，该标准参考欧洲规范及中国国家标准，涵盖建筑及桥梁设计，考虑台风及中度地震因素，推广高效使用高强度钢材。

将军澳跨湾大桥主跨采用了S690高强钢。 新华社

有建筑界人士透露，有同业盼望透过建科院引入内地建设地基的方法，利用旋挖转机进行桩基施工，「现正初步磋商，希望成事。」去年，政府暂时搁置粉岭一幅占地5.47公顷的地皮，原因在于地基岩层厚，成本会高出60%至90%，工期亦比一般至少延长10个月。

该人士指，地基成本普遍不应占整体成本逾10%，行内曾提出以内地地基法解决问题；该地皮原计划兴建8000多伙的公营房屋项目，「成本贵比找不到土地更好。」

内地旋挖地基加快工期

他续说，建造地基普遍需要9个月至1年，若然引用内地的旋挖式方法，可以加快3分1甚至一半工期，有效减低成本，「鼓励行家尽快把技术落地。」惟他补充，若然日后审批的建材和技术有专利权，建科院或面对两难，「宜及早多作考量。」有承建商亦说，留意到部分建材的审批逾年，盼建科院抓紧进度，「批核要严谨同时具弹性。」

孙鹏希望借助有关机制，让香港成为「建材联系人」，把内地和全球优秀的建材引入香港「落地」，应用于本地民生工程。他亦盼CPAS和BPS能进一步推展至私人工程，让建材应用于更广的范围。

根据《2025年世界竞争力年报》，香港在基础建设方面排行全球第7，较2024年上升两位。黄国辉重申，建科院会为业界应用创新物料「拆墙松绑」，未来亦会透过人工智能，促进创新技术在香港落地，以至在湾区及世界更广泛的应用。

现时已有8间制造商取得MiC-MAS认可。

8制造商取得组装合成认可

发展局规定今年4月起招标的工务工程，其组装合成模组须由「组装合成」制造商认可计划（MiC-MAS）认可的制造商生产。据了解，现时已有8间制造商取得认可，另有至少7间制造商正在评估中。

「铝游家」是其中一家获认可的制造商，其创始人兼董事长邝辰道表示，有关认可为业界建立清晰标准，加强发展商选用制造商的信心。

「铝游家」是其中一家获「组装合成」制造商认可计划（MiC-MAS）认可的制造商。

他补充，业界要成功拓展国际市场，获得具公信力的第三方认可是关键因素之一，现时该司的产品已成功出口至北美、中东、欧洲及澳洲等多个国家和地区。

开发数码工程监督系统 为简约公屋把关

为提升效率与工地安全，港府大力推动「智慧建筑」。有大学团队受建筑署委托，应用区块链技术开发数码工程监督系统，为简约公屋工程把关；建科院分析「遥控天秤系统」的效能，并制订通用技术规格。

香港大学房地产及建设系系主任兼讲座教授吕伟生透过流动应用程式和区块链技术，为简约公屋工程开发一套数码工程监督系统「MiC三宝」。该系统从质量控制、跨境物流到现场安装也强力把关，确保数据不可篡改，控制品质。

港大房地产及建设系系主任兼讲座教授吕伟生为简约公屋工程开发一套数码工程监督系统。

吕分享，「智验宝」透过即时采集品质检验纪录、照片和测试报告，所有资讯会即时上传到区块链平台，让项目团队能够远端监控异地生产过程，现时多个公屋发展计划也有应用。

「智运宝」提供即时定位追踪、状态监测与精准到货时间预测，在模组运输时，系统会按路面情况示司机减慢车速，以避免路面凹凸颠簸而震坏组件，更留意吊运进度，指示后续车辆稍作停留，以免阻塞交通。模组运抵现场后，「智装宝」会协助执行精确的安装作业，包括验证吊装路径、检查模组定位精度。

屋宇署规定，凡预算建筑成本超过3000万元并涉及使用流动机械及塔式起重机（俗称天秤）的建筑工程，注册承建商须采用警报系统，以提供合格监督。

香港建科院分析「遥控天秤系统」的效能，并制订通用技术规格。

建科院行政总监黄国辉指，团队物色合适的工务工程作试点，分析天秤的效能和对职安健的好处，初步发现最少增加10%吊运效率。院方及后和业界沟通，针对智慧天秤制订通用技术规格，现时承建商跟随指引，便可符合基础的安全技术要求。

记者：仇凯瑭