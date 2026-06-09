Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教车师傅牌︱运输署接逾5.5万份申请 平均167人争一个位 6.19抽签决定处理次序

社会
更新时间：18:45 2026-06-09 HKT
发布时间：18:45 2026-06-09 HKT

运输署今日（9日）公布，332个新私人驾驶教师执照共接获55,440份申请，所有组别及配额的申请均超出拟发出的执照数目，将于6月19日抽签决定处理申请的先后次序，最快7月展开驾驶教师考试。

运输署今日（9日）公布，332个新私人驾驶教师执照共接获55 440份申请。资料图片
运输署今日（9日）公布，332个新私人驾驶教师执照共接获55 440份申请。资料图片

最快7月展开驾驶教师考试

署方由5月14日开始陆续以「#TDDSS」已登记发送人名称，向所有申请人发出短讯确认及通知其申请编号。如申请人现时仍未收到短讯，可于6月17日或之前致电2783 8890或2804 2600查询。署方会于6月19日抽签结束后，同日上载抽签结果至运输署网页，并以同一名称发送短讯通知申请人其抽签序号。

运输署将按抽签次序核实申请人的资格，并分批以邮寄方式通知合资格申请人参加驾驶教师考试，预计最快于7月展开；不合资格申请人会收到不符合资格通知书。如执照全数发出，余下的申请将不获受理。

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
9小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
3小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
4小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
8小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
7小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
5小时前
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
饮食
6小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT