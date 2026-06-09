教车师傅牌︱运输署接逾5.5万份申请 平均167人争一个位 6.19抽签决定处理次序
更新时间：18:45 2026-06-09 HKT
发布时间：18:45 2026-06-09 HKT
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运输署今日（9日）公布，332个新私人驾驶教师执照共接获55,440份申请，所有组别及配额的申请均超出拟发出的执照数目，将于6月19日抽签决定处理申请的先后次序，最快7月展开驾驶教师考试。
最快7月展开驾驶教师考试
署方由5月14日开始陆续以「#TDDSS」已登记发送人名称，向所有申请人发出短讯确认及通知其申请编号。如申请人现时仍未收到短讯，可于6月17日或之前致电2783 8890或2804 2600查询。署方会于6月19日抽签结束后，同日上载抽签结果至运输署网页，并以同一名称发送短讯通知申请人其抽签序号。
运输署将按抽签次序核实申请人的资格，并分批以邮寄方式通知合资格申请人参加驾驶教师考试，预计最快于7月展开；不合资格申请人会收到不符合资格通知书。如执照全数发出，余下的申请将不获受理。
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