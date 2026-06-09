中大医院引入本地研发手术机械人 九成半应用于泌尿外科 表现拍得住美国货

香港中文大学医院获慈善基金资助，引入两部由中大人员领导、本地自主研发的手术机械人，并同时为病人提供手术费资助，至今已完成逾160宗手术，其中有90宗获资助。为此，中大医院今日（9日）将院内一间手术中心，命名为「廖榕就陈练瑛伉俪机械人手术中心」。医院行政总裁钟健礼说，今次引入的机械人由本地研发、大湾区制造，引入医院短短一年间，已处理逾160宗手术，且其规格相当高，表现绝对「拍得住」美国的手术机械人，而价钱低近一半，形容是香港医疗创科的重要里程碑。

九成前列腺癌患者术后无失禁

中大医院引入的「思腾腔镜手术机械人」，由中大医学院院长赵伟仁及中大教授欧国威带领研发，已取得欧洲及内地认证。欧透露，目前全港共有3部思腾腔镜手术机械人，另有约2、30部已于内地投入服务。

中大医学院外科学系副教授张源津解释，手术机械人可提高手术精准度，例如医生缝针时，人的手腕角度会有限制；而机械人的镜头，亦可更清楚地显示患者体内情况，尤其常用于泌尿科手术中。他解释，例如前列腺癌往往位于盘腔位置，需要「开大刀」处理；而附近的括约肌、神经线等，一旦受影响，便可能增加病人尿失禁风险。而透过手术机械人将肿瘤精准切除，若是未扩散的个案，根治性可高达9成。

中大医院过去7个月中有6个月已转亏为盈

张又指，今次引入的手术机械人可处理所有泌尿外科手术，而机械人至今处理的160多宗案例，亦有9成半涉及泌尿科。不过机械人本身亦可处理其他外科手术，包括结直肠外科、肠胃消化道手术等等。至于资助的条件，他就指基本上每位适合做相关手术的病人亦可获手术费资助，院内的护士会协助申请，形容是「routinely（常规地）」。

另外，被问到中大医院的还款情况，钟建礼解释，医院过去7个月有6个月已转亏为盈，未来会再向公众交代，但亦认为医院未来要做好服务，需继续利用中大医学院的优势，例如推进癌症治疗，而当中机械人技术是「重中之中」。

记者：伍万庭

摄影：叶伟豪