路政署专访｜自动化科技监察极端天气 两小时掌握全港路况 龙翔道重铺难再试避震？

极端天气频繁，路面损毁、塌树构成道路安全风险。路政署署长邱国鼎接受《星岛》访问时表示，署方已全面引入纪录道路事故自动化科技，在极端天气下，只需两小时即可巡视全港道路，更在去年超强台风「桦加沙」袭港期间，创下十多小时内清理全港塌树的纪录。

雨季来临前 事先巡查全港水浸黑点

邱国鼎表示，路政署在雨季来临前，会率先巡查全港水浸黑点并清理渠道，同时检测树木健康、修剪高风险树木。当天文台发出红雨、黑雨或八号烈风及暴风信号时，署方紧急控制中心会即时运作。 现时监测已采全自动化，不论1823或其他部门收集灾情资讯，均会实时自动汇入至路政署的中央数据系统，「我透过手机或电脑，就能立刻看到哪里水浸、塌树、阻碍了多少条行车线。」

他又指，透过科技协助，在天气状况许可下，例如台风逐渐减弱之际，署方仅需约两小时便能完成全港道路的初步巡视。近年路政署与消防处建立紧密协调机制，双方交换资料，协调塌树情况。

新沥青物料重铺龙翔道 邱国鼎笑言：可能无得再试避震

道路维修亦是路政署恒常工作。提到龙翔道经常被驾驶者抱怨路面颠簸，邱国鼎解释，该路段多年前建造，过往采用石屎（混凝土）铺设，优点是耐用，但维修困难，以传统方式重铺石屎需封路打碎旧路面，需时至少一周，在交通繁忙的龙翔道根本不可能；即使夜间施工，也会造成严重噪音。

不过，邱国鼎指近年迎来两大契机，一是受惠于中九龙绕道（油麻地段）通车，龙翔道车流下降两成；另一方面引入内地「高性能超薄磨耗层」新型沥青物料，只需将原有石屎表面稍微刨去，然后铺上薄薄一层新沥青即可。署方计划趁7月暑假车流量较少的时机，试行重铺一段龙翔道、由荷里活广场至牛池湾消防局约900米的东行段铺设新型沥青物料。

邱国鼎对新物料有信心，若效果理想，会争取在深夜时段更频密地封闭局部行车线，逐步将整条龙翔道重铺、不再有颠簸的石屎路，笑言全数「白转黑」（石屎转沥青）后，「试车无得再喺龙翔道『试避震』。」

署方计划把握7月暑假期间车流量较少的时机，试行重铺一段龙翔道、由荷里活广场至牛池湾消防局约900米的东行段铺设新型沥青物料。

记者：陈俊豪

摄影：何健勇