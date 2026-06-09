膝撞及拖行中度智障男院友 四旬宿舍导师认普通袭击罪候惩

48岁智障人士宿舍导师去年4月袭击患中度智障及自闭症的41岁男院友，他今于东区裁判法院承认1项普通袭击罪。案情指被告因男事主接触另一院友的裤头索绳，便膝撞事主背部5次，再把事主拉到地上拖行。主任裁判官张志伟押后案件至6月23日判刑，以待索取社会服务令报告，期间被告续准保释。

被告何冠霆，今承认于2025年4月13日在香港仔一间智障人士宿舍袭击X；他另涉4月14日袭击X，相关控罪则获撤销。

膝撞又拖行院友后称「一时冲动大力咗少少」

案情指，被告案发时是涉案院舍的导师，他负责指导及协助院友更生。去年4月14日下午，院舍主管及社工发现事主X的左手掌有瘀痕，于是翻查闭路电视，竟发现4月13日早上，X和另一名院友在某房间内对着坐，期间X用手触碰对方裤头的索绳。

被告于是捉着X的左手，用右膝撞击X的背部5次，其后再捉着X的右手，把X拉到地上拖行一段距离。主管及社工同月25日报警，被告同日下午被捕。警诫下，被告称「一时冲动大力咗少少，我唔系有心伤佢」。X被送往医院诊治，同日出院。

案件编号：ESCC606/2026

本报记者