Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

膝撞及拖行中度智障男院友 四旬宿舍导师认普通袭击罪候惩

社会
更新时间：17:57 2026-06-09 HKT
发布时间：17:57 2026-06-09 HKT

48岁智障人士宿舍导师去年4月袭击患中度智障及自闭症的41岁男院友，他今于东区裁判法院承认1项普通袭击罪。案情指被告因男事主接触另一院友的裤头索绳，便膝撞事主背部5次，再把事主拉到地上拖行。主任裁判官张志伟押后案件至6月23日判刑，以待索取社会服务令报告，期间被告续准保释。

被告何冠霆，今承认于2025年4月13日在香港仔一间智障人士宿舍袭击X；他另涉4月14日袭击X，相关控罪则获撤销。

膝撞又拖行院友后称「一时冲动大力咗少少」

案情指，被告案发时是涉案院舍的导师，他负责指导及协助院友更生。去年4月14日下午，院舍主管及社工发现事主X的左手掌有瘀痕，于是翻查闭路电视，竟发现4月13日早上，X和另一名院友在某房间内对着坐，期间X用手触碰对方裤头的索绳。

被告于是捉着X的左手，用右膝撞击X的背部5次，其后再捉着X的右手，把X拉到地上拖行一段距离。主管及社工同月25日报警，被告同日下午被捕。警诫下，被告称「一时冲动大力咗少少，我唔系有心伤佢」。X被送往医院诊治，同日出院。

案件编号：ESCC606/2026
本报记者

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
9小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
3小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
4小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
8小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
7小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
6小时前
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
饮食
6小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT