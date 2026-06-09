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其士争产案丨主席郭海生形容周亦卿「锡细路毋可置疑」 又指现时「唔知边个系我老板」

社会
更新时间：17:43 2026-06-09 HKT
发布时间：17:43 2026-06-09 HKT

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份悉数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀挑战2015年遗嘱有效性，要求以2009年遗嘱作准。其士国际集团有限公司主席郭海生今出庭作证指，周亦卿是其老板亦是朋友，深知其为人聪明、谨慎而果断。他形容周亦卿「宁愿自己蚀底，也要维护公司信誉」，绝对是一名负责任的人，又指周亦卿「锡啲细路毋可置疑」，强调「我好相信周生好锡啲细路」。

主席郭海生指周莉莉以往在公司参与程度不及其他人

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。

其士国际集团有限公司主席郭海生今出庭作证指，五女周蕙蕙及六女周薇薇邀请他到律师楼录取证人陈述书，他即使不知会被问到甚么问题，「佢问我嘢，我照事实讲」。

郭海生供称，周亦卿高度欣赏及看重全体员工及执行董事的贡献，郭坦言周莉莉过往在公司工作相对较少，参与程度不及其他人。郭海生指其士集团业务多元化，周亦卿重视公司营运是否良好，并对同事及伙伴责任重大。

郭称现时「唔知边个系我老板」

郭称周亦卿做生意时「做决定好快」，但被问到周亦卿下决定后会坚定不移或会保持开放态度改变想法，郭则指「改变想法系一个人好正常嘅行动」。他指自己知悉周亦卿中风后，「我自己已经同自己讲，我要担起依间公司，虽然我唔系依间公司老板」，但现时则「唔知边个系我老板 」。

郭指，周亦卿视其士集团为最大人生成就，形容公司是周亦卿的「BB」，长女周莉莉、五女周蕙蕙、六女周薇薇及七子周维正均在公司上班。被问及周亦卿与七子周维正（Oscar）关系如何时，郭指父子间偶有顶撞「我谂个个都有」。郭提到周维正曾投资Pacific Coffee赚取利润2亿元，但称生意有成有败，但不会因一次成功或失败便下定分数。

被问及七子周维正是否其士集团的老板时，郭指：「我唔想累佢」，又指周维正「好多嘢要学要做，我好多嘢要教佢」，「（周亦卿）咁多个细路里面，Oscar最识做生意」。郭称周亦卿从没向他提及遗嘱事宜，但认为周亦卿「当然希望其士继续做落去」。

案件编号：HCAP22/2019
法庭记者：刘晓曦

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