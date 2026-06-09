长者餐饮券︱「爱心食肆 赏你惠食」计划迎第五轮 7.1起18蚊享八大连锁餐厅下午茶

「爱心食肆 赏你惠食」第五轮活动启动礼今日（9日）举行，政务司司长陈国基致辞时指，受惠的非长者中心会员比例在过去四轮间由15%跃升至29%，足见计划有效吸引鲜少接触社区的长者走出家门。新一轮活动将继续透过全港逾200间长者中心派发优惠券，长者可于7月1日回归纪念日至8月31日期间，凭券以18元享用8间饮食集团提供的下午茶餐。陈国基形容，这不仅是餐饮优惠，更是一个让社区联系、充满人情味的关爱计划。

累积派近23万套餐饮优惠券

陈国基指，计划不单为长者提供实惠餐饮选择，更重要是构建一个充满人情味的社区平台，让长者彼此联系。综观过去四轮活动，全港长者中心已累积派发接近23万套餐饮优惠券。他形容，这不仅是一个数字，更代表每一位长者得到社会送上的温暖，切实体现关爱共融的核心价值。

领券比例升近一倍 助隐蔽长者接触社区

陈国基强调，非长者中心会员领取优惠券的比例，由第一轮的15%增至第四轮接近29%，上升近一倍，反映计划成功吸引以往较少接触长者中心的长者踏足社区、使用服务，这正是推出计划的初衷和目标。「有些长者长期不愿意接触社区，我们无法了解他们有什么需要。透过餐饮优惠券，可以成功邀请隐蔽长者出来接触社区」。他续说，计划的最大推动力是鼓励长者相约朋友外出用餐，配合两元两折乘车优惠到处走走，令生活更加丰富开心。

新一轮活动将继续透过全港超过200间长者中心，把餐饮优惠券送到独居及隐蔽长者手上。每位受惠长者将获发一套合共8张的优惠券，可在7月1日至8月31日期间，凭券以18元优惠价享用8间饮食集团（大快活集团、大家乐集团、太兴饮食集团、美心集团、香港麦当劳、银龙饮食集团、香港必胜客有限公司及香港肯德基）所提供的指定下午茶餐。陈国基表示，期望藉活动传递社会关怀，同时与市民分享回归29周年的喜悦。

记者、摄影：陈耀霆