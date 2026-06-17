专访︱路政署成立40周年 邱国鼎回顾四大发展阶段：北都运输基建高峰即将展开

肩负推动交通运输基建重任的路政署，今年成立40周年。路政署署长邱国鼎接受《星岛》专访，回顾部门成立以来，四个具时代意义的发展阶段；而随著政府大力推动北部都会区发展，即将展开运输基建高峰期，重点项目包括北环线主线及支线、本港史上最大单一道路工程「北都公路」等，11号干线青龙大桥加上正推进港深西部铁路香港段，有助深化与大湾区互联互通。

路政署1986年诞生 初期工程重点解决市区挤塞

回顾路政署历史，邱国鼎笑言，70年代香港尚未有「路政署」这独立部门；直到80年代，随着城市急速扩张，政府认为须设立专责且专业部门，统筹全港道路设计、建造与日常保养，路政署遂于1986年正式诞生。他把署方40年发展总括为四个阶段：第一阶段是80年代，工程重点在于解决市区挤塞及新市镇连结，例如兴建东区走廊、香港仔隧道，以及向北延伸的吐露港公路、屯门公路、大老山隧道等，打通新市镇与市区连系。

第二阶段是90年代，为配合新机场迁至赤𫚭角，核心工程如北大屿山公路、机场快线、青马大桥、汀九桥、西隧，成功打通赤𫚭角新机场的交通命脉，同时带动东涌新市镇发展。

近10年跨境及过海项目相继落成

第三阶段为2000年代的「十大基建工程」时期。邱国鼎指，本港铁路由最初仅有观塘、荃湾、港岛三条线，这段时期扩展出西铁、将军澳线，马鞍山线，大幅缩短新界西北及新市镇居民往返市区的时间。此外，港深西部公路、深圳湾公路大桥及昂船洲大桥的落成，亦加强机场、货柜码头与口岸之间的连系。

第四阶段则是近十年跨境与过海项目，例如港珠澳大桥香港段落成、高铁香港段通车，促进香港与其他大湾区城市以至内地各省市的互联互通；屯马线及东铁线过海段、屯门至赤𫚭角连接路和中九龙绕道（油麻地段）亦在近期相继落成，进一步优化已发展区域交通网络。

北环线主线及支线同步推 目标2034年通车

「每一次香港发展升级，都会迎来一个运输基建高峰期。」邱国鼎明言，路政署下一个高峰期正是配合北部都会区发展，其中一个重要项目是同步推进北环线主线及支线工程。北环线支线将来投入服务后，将由新田伸延至洲头及河套区，再接入至新皇岗口岸，驳通深圳地铁7号线、穗莞深城际铁路等，让市民能乘铁路抵达新皇岗口岸，往返港深两地更快捷。

邱国鼎透露，港铁正推进北环线支线详细规划及设计，路政署正审视设计方案及工程预算，为签订第二部分项目协议作准备，预料铁路方案将于今年刊宪，相关环评报告亦会于年内提交环保署审批。

积极推展11号干线 加强新界西北与市区连接

为推进交通基建提速提效，路政署今年推出《香港铁路标准》，汇聚国内外的标准再因地制宜，让香港能「择优而用」，引入更多优质国内外物料；署方亦成立「铁路审批组」专责处理新铁路项目的建筑图则审批，将审批日数减半。受惠于《香港铁路标准》，北环线项目不仅有望将整体成本降低约两成，支线时间表亦能提早两年，与主线于2034年或之前同步开通。

此外，为贯通北都由西至东的多个发展区、以及五个陆路口岸，署方正全力推展全长24公里的「北都公路」，其长度是中九龙绕道（油麻地段）4.7公里的五至六倍，是路政署有史以来最大型道路工程。

署方亦正积极推展11号干线，加强新界西北与市区主要干道连接，为驳通北部都会区与维港都会区铺路。国家「十五五规划」明确提出加快推进港深西部铁路前期工作，港深西部铁路（洪前铁路）开通后，洪水桥至前海仅需15分钟，同时便捷市民透过铁路前往深圳湾口岸。

记者：陈俊豪

摄影：何健勇