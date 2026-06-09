本地智能护老App GenGen明起可下载 整合紧急联络人及一键报平安功能

专为照顾者及长者而设的开放式智能护老平台──「亲亲」GenGen 手机应用程式，公众可于明日（10日）起，透过官方网站下载。平台有两大核心服务，包括紧急联络人资料登记服务，以及一站式银发资讯与商户生态圈。另外，今年7月公众可将平台升级至「安心版」，该版本整合999一键求助、智能服药提醒与奖赏、一键报平安，和每日静心练习等功能。

登记紧急联络人 缩短寻回走失长者时间

长者可自愿预先登记其紧急联络人资料，在紧急情况及应执法部门的要求下，用户授权GenGen披露相关资料，以大幅缩短失智或走失长者的寻回时间；一站式银发资讯与商户生态圈则 整合政府公共服务资讯，并连结锐意服务长者的认可商户。公共服务资讯方面， 平台已成功整合香港天文台长者天气、社署照顾者专页、长者咭优惠、衞生署健康服务、政府1823、情绪通18111及防骗易18222等一键直达的功能。

创办人：平台旨在消除照顾者焦虑

劳工及福利局局长孙玉菡致辞时表示，香港老龄化程度全球靠前，本地长者需求具独特性，外地平台未必完全适用，因此有必要建立属于香港的护老平台。他指，政府会持续投入资源，积极应对老龄化带来的挑战，期望未来有更多社会力量参与乐龄科技，携手建立跨代关爱的社区。

商务及经济发展局副局长陈百里指，银发经济是香港未来的核心增长点之一，特区政府高度重视银发市场潜力。平台成功结合跨界别资源，不仅是一次优秀的科技示范，更能有效推动本港高龄化市场的创新产业发展。

亲亲集团创办人曾祥表示，GenGen的诞生是为了消除照顾者的无形焦虑，这个开放平台不单是推出一款科技产品，更是希望结合社会各界的力量。他表示，这只是一个起步，希望有更多企业和市民加入，让科技带有温度，共同守护香港的长者。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰