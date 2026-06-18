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路政署专访｜青龙大桥「HK」塔身横架成打卡点 研开放予旅客登顶观光

社会
更新时间：06:50 2026-06-18 HKT
发布时间：06:50 2026-06-18 HKT

为应付新界西北逐步发展产生的交通需求，路政署主要工程管理处总工程师钟志仁表示，正积极推展由屯门蓝地交汇处延至大屿山的11号干线，以加强新界西北与市区主要干道连接，为连接北部都会区与维港都会区铺路。当中，青龙大桥落成后能有效分流屯门公路（深井段）及汀九桥的车流，纾缓相关道路的交通压力，并提升整体路网的韧性与应变能力。

研参考悉尼及贵州大桥 研容许旅客付费步行及登顶

青龙大桥设计工作将率先展开，为11号干线「打头阵」，钟志仁透露正研究引入「大桥旅游」概念，开放桥面或桥底，甚至研究容许旅客付费「登塔顶」打卡，为香港增添旅游新景点。

钟志仁分享指，留意到海内外有不少将大型基建成功转化为旅游景点的例子，例如澳洲的悉尼港湾大桥（Sydney Harbour Bridge），一直设有著名的攀桥活动（BridgeClimb）；内地贵州花江峡谷大桥，亦有结合旅游观光的设计。

有见及此，路政署正积极研究在青龙大桥推行「大桥旅游」元素的可行性，初步构思是开放大桥特定部分，例如让旅客付费步行于桥底或桥面、设观光台、观光电梯，让旅客登至高处饱览壮丽海景和打卡。

青龙大桥为全港首条双程四线行车大桥

11号干线设有四个大型交汇处，以三条隧道、两段露天段和一条青龙大桥组成。日后由北面蓝地石矿场出发，经扫管笏及青龙头直达北大屿山，行车距离将缩短至约12公里。 

青龙大桥为全港首条双程四线行车大桥，采用「高低桥塔」、「主跨不对称」设计。其中，「H」字型塔身代表「Hong」，桥塔的「K」字型横架则代表「Kong」，两者形成象征「Hong Kong」香港的具视觉标志性设计，钟志仁相信日后可成为香港新地标及旅游「打卡」热点。

记者：陈俊豪

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