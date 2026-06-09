Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地盘工涉非礼女友人7岁女儿 否认企图肛交等5罪 控方指两度口交后付$100「买糖食」

社会
更新时间：15:24 2026-06-09 HKT
发布时间：15:24 2026-06-09 HKT

41岁地盘工人11年前居住在女友人于秀茂坪某单位时，涉以阳具磨擦女友人7岁女儿的下体，企图插入肛门不果，要求女童口交及吞精，事后两度给女童100元「买糖食」。他否认非礼及企图与女童肛交等5罪，案件今在高等法院开审。受害女童X明将出庭作证。

被控非礼企图肛交等5罪

男被告张裕康被控2项猥亵侵犯罪、1项企图与21岁以下女童作出肛交罪，以及2项煽惑年龄在16岁以下的儿童作出严重猥亵作为罪。

阳具磨阴舌舔私处

控方开案陈词指，案发于2015年某日，女童X案发时7岁，X与母亲居住在涉案单位，被告张裕康则是X母亲的男性朋友，当时亦在该住所同住。被告趁X全裸时戴上安全套，以阳具磨擦X阴部及大腿，多次试图将阳具插入X肛门但不果。被告在另一日曾躺在床上，要求X跪坐在其头上，让被告舌舔X私处。

要求女童口交吞精

被告另曾两度要求X为他口交，其中一次射精到X口中并要求女童吞精，另一次则射精到X腹部。被告在两次口交后均给予X现金$100「 买糖食」。

案件编号：HCCC419/2025
法庭记者：刘晓曦

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
6小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
23小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
5小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
51分钟前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
4小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
8小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
保健养生
5小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
5小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
2026-06-08 15:08 HKT