地盘工涉非礼女友人7岁女儿 否认企图肛交等5罪 控方指两度口交后付$100「买糖食」

41岁地盘工人11年前居住在女友人于秀茂坪某单位时，涉以阳具磨擦女友人7岁女儿的下体，企图插入肛门不果，要求女童口交及吞精，事后两度给女童100元「买糖食」。他否认非礼及企图与女童肛交等5罪，案件今在高等法院开审。受害女童X明将出庭作证。

被控非礼企图肛交等5罪

男被告张裕康被控2项猥亵侵犯罪、1项企图与21岁以下女童作出肛交罪，以及2项煽惑年龄在16岁以下的儿童作出严重猥亵作为罪。

阳具磨阴舌舔私处

控方开案陈词指，案发于2015年某日，女童X案发时7岁，X与母亲居住在涉案单位，被告张裕康则是X母亲的男性朋友，当时亦在该住所同住。被告趁X全裸时戴上安全套，以阳具磨擦X阴部及大腿，多次试图将阳具插入X肛门但不果。被告在另一日曾躺在床上，要求X跪坐在其头上，让被告舌舔X私处。

要求女童口交吞精

被告另曾两度要求X为他口交，其中一次射精到X口中并要求女童吞精，另一次则射精到X腹部。被告在两次口交后均给予X现金$100「 买糖食」。

案件编号：HCCC419/2025

法庭记者：刘晓曦