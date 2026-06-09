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启德体育园6.16办「Slasher Challenge 2026」 融入「剧本杀」招聘约千个「/人才」

社会
更新时间：12:51 2026-06-09 HKT
发布时间：12:51 2026-06-09 HKT

启德体育园将于本月16日假启德体艺馆习艺坊，再度举办大型招聘活动「Slasher Challenge 2026」。今次活动以「打破职场框架，成就一拍即合」为主题，联同剧本杀游戏体验馆「烧脑会」合作，融入「剧本杀」实景体验及提供一站式即场面试，预计招聘约1,000名餐饮、客务等范畴的弹性工种人才。

创立八十年代香港实景 融入剧本杀沉浸式求职

启德体育园将于6月16日（星期二）在启德体艺馆习艺坊举办「Slasher Challenge 2026」招聘活动，活动融入「剧本杀」元素，以1980年代的香港为蓝本，精心打造沉浸式职场实景，让参加者化身「时空旅人」，透过角色扮演及任务挑战，在轻松有趣的氛围中体验不同工作场景，深入了解园区各类岗位的实际工作内容，发掘个人兴趣与职涯发展方向。

活动现场更设有面试专区，让参加者即场与招聘团队直接交流并参与面试，实现「一站式」求职体验，有效减低求职压力，协助求职者轻松踏出职场第一步。

体育园于2025年首办首届大型招聘活动「Slasher Challenge」，当时反应热烈，吸引超过1,600人参加即场面试，当中超过四成获聘者来自东九龙地区，成功推动社区参与并带动地区就业发展。

招聘约千个「/人才」职缺 持续推动盛事经济

作为香港最大型的综合体育及休闲娱乐新地标，启德体育园自2025年3月开幕以来，持续举办国际体育赛事、大型演唱会及文化活动，积极推动人才发展，并已累计创造逾一万个就业机会。随著园区活动及营运需求持续增加，体育园计划招聘约1,000名「/人才」，涵盖餐饮服务、客户服务、票务营运、影音支援及场地设置等多个范畴，持续支持香港盛事经济发展。

是次招聘活动欢迎年满16岁、充满热诚与干劲的市民参与。无论是学生、青年、斜杠族、退休人士，还是正在寻找弹性工作机会的人士，均可透过「Slasher Challenge 2026」体验不一样的求职旅程，并加入启德体育园团队，一同为香港盛事经济发展作出贡献。
 

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