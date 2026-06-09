港铁庆特区成立29周年 送7.1万张免费车票及逾700万元商场礼券

港铁公司宣布，为庆祝香港特区成立29周年，将于今年7月1日送出7万1千张免费本地单程车程，并机场快线推出小童免费及学生、长者半价优惠。此外，港铁商场亦会送出总值710万元的购物优惠券及推出消费奖赏。

7月1日抽奖送7.1万张免费车票 机场快线推暑期乘车优惠

港铁公司行政总裁杨美珍表示，港铁一直与香港并肩成长，推动城市前行。在特区成立29周年之际，港铁希望藉著送出心意与各界一同庆祝，并祝愿香港百业兴旺，繁荣昌盛。

港铁将以抽奖形式送出7万1千张免费本地单程车程（不包括机场快线、高速铁路、轻铁、东铁线头等车厢、罗湖及落马洲站车程、港铁巴士及港铁接驳巴士）。MTR Mobile登记用户可于7月1日上午9时至下午6时期间参与抽奖，只需开启应用程式并进入抽奖页面点击按钮，即可即时获知结果。中奖用户的免费车程将自动存入「我的收藏」功能内，用户可按指示领取至「我的车票」作日后使用。

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港铁将以抽奖形式送出7万1千张免费本地单程车程。

另外，由7月1日至8月31日期间，3至11岁小童凭小童八达通可免费乘搭机场快线往返市区车站（香港、九龙或青衣站）与机场站或博览馆站。持「学生身分」个人八达通的学生，以及持乐悠咭的60岁或以上香港居民，亦可享半价优惠乘搭机场快线往返市区车站及机场站。

港铁商场派710万元电子优惠券 增设消费奖赏

为增添顾客购物乐趣，港铁商场将于6月29日透过MTR Mobile「一Click即抢」活动，送出2万2千2百份港铁商场电子优惠券，总值达710万元。

此外，由7月1日至8月31日，MTR Mobile登记用户于指定港铁商场单一消费满港币800元，即可获赠港币300元电子优惠券，供下次购物时使用。