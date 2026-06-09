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内地女涉假结婚兼讹称男方为腹中待产婴亲父 开审前关键证人失联

社会
更新时间：11:46 2026-06-09 HKT
发布时间：11:46 2026-06-09 HKT

持双程证女子涉于2018年向入境处讹称来港探望配偶，以及谎称男方是其腹中待产婴儿的亲生父亲，从而取得仁安医院产后分娩服务。内地女否认串谋诈骗等两罪，案件原订今日于沙田裁判法院开审，惟因关键证人失联，而且辩方需时索取更多文件，暂委裁判官常子谦押后至明日（10日）再续。期间被告续获保释。

否认串谋诈骗等两罪

42岁被告周芙容，被控串谋诈骗及串谋以欺骗手段取得服务两罪，今由资深大律师蔡维邦代表。

控罪指，被告于2018年的某一天至2018年4月20日期间，在香港或其他地方，与李贤峰及一名叫Alan的人士串谋诈骗香港特别行政区政府入境事务处处长及其人员，即借着她与李贤峰缔结婚姻，并不诚实及虚假地向处长及其人员表示，她来港的目的是为了探望其配偶李贤峰，与其团聚，从而诱使处长及其人员作出违反公共职责的行为，即在原本不会批准的情况下批准她进入香港；另于同时段及同地，与李贤峰及一名叫Alan的人士串谋以欺骗手段，即虚假地声称李贤峰是她的待产婴儿的亲生父亲，从而不诚实地取得仁安医院的产后分娩服务。

控方与金手指失联

辩方表示开审前一星期才收到控方文件，当中有关「金手指」证人李贤峰的资料明显不足。辩方指出，李贤峰另涉及不诚实罪行，该些罪行的犯案时间与本案重叠，李亦曾在该些案件作供指证其他被告。因此辩方望能索取更多资料，以协助其盘问。

另外控方表示李贤峰原订今日作供，惟目前未能联络到他。常官三次休庭待控方再尝试联络，惟控方多次致电均「长响无人听」。终常官押后案件至明日（10日）续审。

案件编号：STCC900049/2025
法庭记者：雷璟怡

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