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七一优惠｜一文看清五大范畴优惠 港铁送7.1万张单程车票 电车连续三日免费 逾千间食肆商户推出折扣优惠

社会
更新时间：10:43 2026-06-09 HKT
发布时间：10:43 2026-06-09 HKT

为庆祝香港回归29周年，行政长官李家超今日（9日）在行会前面见记者公布七一回归优惠，包括港铁将送出7.1万张单程车票、电车连续三日免费、M+及故宫博物馆免费开放，以及逾千间食肆提供折扣。政府稍后将于专题网站公布各项活动与优惠详情。

七一优惠︱政府将推五大范畴优惠

李家超表示，将于全港18区举办各类庆祝活动，部分活动将于周六举行，包括纪律部队步操及汇演、社区嘉年华、中乐汇演、球类比赛等。政府亦将联同社会各界推出五大范畴优惠，包括公共交通、政府场地、旅游消闲文化设施、饮食及消费，以及推动绿色生活。

七一优惠︱公共交通优惠

港铁：将送出7.1万张单程车票。

机场快线：11岁以下小童可免费乘搭，60岁或以上长者及学生可享半价优惠。

电车：市民可连续三日免费乘搭。

渡轮：7月1日当日，市民可免费乘搭多条航线。

七一优惠︱政府场地免费开放

康文署设施：多个室内及户外康乐设施，包括球场、水上活动设施及游泳池等将免费开放。

博物馆与公园：科学馆及太空馆的常设展览、香港湿地公园于7月1日免费开放。

七一优惠︱旅游、消闲及文化设施优惠

西九文化区：M+指定展览及香港故宫文化博物馆所有专题展览，于7月1日免费开放。

海洋公园：推出「一票双游」优惠门票。

缆车服务：昂坪360及山顶缆车均提供折扣优惠。

其他机构：香港赛马会、政府14个活化历史建筑伙伴计划，以及古物古迹办事处（古迹办）等，均会提供免费入场或不同折扣。

七一优惠︱全港逾千商户及餐饮大推消费优惠

餐饮与商场：预计有超过1,000间食肆及商户、约100个商场，以及多间大型百货公司提供不同优惠折扣与礼品。

特区地标及街市：食环署旗下四个街市、香港国际机场、香港科学园、数码港商场，及港深创新及科技园等，均会推出相关优惠与礼物。

七一优惠︱推广绿色生活

绿色生活推广：7月1日当日，市民前往环保署「绿在区区」进行回收，可获双倍「绿绿赏」积分。

李家超表示，政府将于专题网站公布各项庆祝活动与优惠详情，各部门及机构亦会持续更新相关资讯。他感谢社会各界热烈响应，并鼓励更多企业及机构陆续加入，全城携手庆祝回归。

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