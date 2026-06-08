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狗只入食肆︱最后一日接受申请 食环署至中午收逾2100表 稍后公布抽签安排

社会
更新时间：19:21 2026-06-08 HKT
发布时间：19:21 2026-06-08 HKT

容许狗只进入食肆牌照今日( 8日 )截止申请。食环署表示，截至今日中午12时，该署共接获超过2100宗食肆提交容许狗只进入的申请。申请期将于今晚11时59分结束。为审慎有序地推行新措施，首阶段设有不多于1 000个名额。该署在申请期结束后会核实各个申请的资格及剔除重复的申请，并为有效的申请进行抽签方式以分配名额。有关抽签的安排和详情将稍后公布。

成功申请者本月中旬收到通知

该署将于本月中旬通知成功申请者，并会派专责人员到成功申请的食肆，向食肆负责人讲解法例要求、牌照条件及其他循规安排。成功申请者须于指定期限内缴付140元以修改牌照，加入准许。该署会于7月指定一日，由该日起容许狗只进入获批准食肆，日期将稍后公布。

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