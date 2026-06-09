《The Standard》专访︱资金资讯人才自由流动 跨国企业发展绝佳地点 国际商会港区主席：法治成就香港为争议解决枢纽

全球商业环境日益复杂，企业对争议解决服务需求有增无减。国际商会─香港区会主席布英达（Keith Brandt）接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时指，国际社会对香港独立的司法机关和普通法制度充满信心。香港得益于此「历史优势」，在争议解决领域的认可程度不断提高，成为区内及全球首选的争议解决中心。

身兼律师事务所Dentons香港办公室管理合伙人的国际商会─香港区会主席布英达在专访中表示，香港凭借自身的「历史优势（historical prominence）」，使其作为区内及全球首选争议解决中心的角色日益获得国际认同；而这优势得以维持，关键在于香港拥有独立的司法机关和普通法制度。他说：「独立的司法机关是香港的优势之一，让国际社会对香港保持信心。」

普通法制度吸引外国投资者

布英达表示，普通法制度提供可靠和明确的环境，对外国投资者尤为吸引。投资者遇到合约争议时，能透过法院或替代争议解决制度获得保障，而仲裁和调解服务亦巩固了香港维护国际公认原则与标准的形象。在「一国两制」下，这些优势得以发挥，亦奠定了香港的地位与成就。

他续指，香港同时确保资金、资讯和人才的自由流动，促进商业效率，令到香港成为跨国公司进入中国内地，以及让内地企业走向全球的绝佳地点。

国际调解院举足轻重

布英达亦提到，去年10月国际调解院于香港成立，是全球首个专门以调解方式解决国际争端的政府间组织。新加坡等地政府多年来在争议解决范畴投入巨资，而国际调解院的成立非常重要，有助香港应对区内竞争对手的挑战。此外，亚非法协香港区域仲裁中心自2022年5月成立以来，市场对该中心的替代争议解决服务的需求亦不断增加。

推广香港作为领先的争议解决枢纽是国际商会─香港区会的核心使命之一。国际商会于法国建立国际仲裁院，而香港区会作为其分支，亦将其争议解决工作延伸至香港，为有意熟悉有关领域的人士提供培训。

布英达解释，国际商会─香港区会目前约有130名成员，涵盖贸易、金融和法律领域的本地与国际业界人士。商会于2018年起举办「国际商会国际商事调解比赛」，规模越办越大，参赛队伍由两年前的20队增至去年的40队，并期望今年会增至60队，为世界各地的法律系学生提供调解实务经验。

他又指，香港特区现届政府已加大力度，致力将香港打造为具吸引力的争议解决枢纽。律政司司长林定国今年3月便率领了法律业界代表团前往上海和杭州，深化法律及争议解决服务的合作。代表团展示了香港世界级的法院和仲裁设施可以如何服务当地企业，同时推广香港在集资方面的优势。