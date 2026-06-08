七旬妇过马路遭撞毙 货车司机认不小心驾驶等4罪 准保释至7.3候判

七旬老妇前年8月在大埔安邦路横过马路时，遭一辆轻型货车撞倒，送院抢救后不治。涉事司机今于西九龙裁判法院（暂代区院）承认不小心驾驶等4罪，案情指碰撞前一、两秒司机才看到事主。区域法院暂委法官高伟雄接纳，被告有可能专注在另一名行人而未能看到死者，即使看到也未必能及时刹车。高官押后判刑至7月3日，期间索取社会服务令报告。被告获准以8千元保释候判。

女死者当日过马路被轻型货车撞倒

被告张小明，承认不小心驾驶、使用车辆而其配件并非在良好及可使用状态、使用装有非法视象显示器的汽车，及使用在设计及构造上不能令驾驶人在控制该车辆时，无论何时均可完全看到汽车前面的道路和交通情况的汽车等4罪。

事发地点为大埔安邦路近灯柱N6707，是一条往右弯的双线单程行车道路，限速每小时50公里，相距最近的行人过路处约80米，行人习惯在案发地点横过安邦路。

案发于2024年8月19日上午约6时07分，被告在安邦路驾驶一辆轻型货车。其行车纪录仪拍摄到，包括72岁女死者陈秀英在内的两名行人于6时07分30秒横过安邦路。而被告的货车当时未有减速，2秒后一名身穿绿色衣服的男行人停步，而死者继续横过马路。再2秒后被告的货车左方撞到死者，死者倒地滑开，被告亦停车。事件报警处理。

被告无超速碰撞前1至2秒才见死者故无减速

救护员到场发现死者昏迷，头上有一处流血伤口。同日被告在拘捕及警诫下称，向朋友借用涉案货车，案发当日如常取货后驶至安埔路，被告熟悉案发地点。当被告见到死者时，死者相距货车左车头约2呎，两者之间无阻挡。被告在碰撞前1至2秒才看到死者，故无减速。死者延至8月22日不治，死因为多处创伤。

验车报告显示，被告的车辆驾驶座踏板区域地板上的附加金属板未被固定；驾驶座前方安装了能够显示储存视像的视像显示装置，以及仪表板上添加大量物件，和悬挂在中央后视镜上的装饰物，阻碍司机全面观察车辆前方的道路及交通情况。

辩方求情冀法庭考虑到，被告的不小心驾驶程度并非最严重，他当时没有超速，未见到2名行人前车速已经缓慢。辩方强调被告不是想「卸膊」逃避责任，但望法庭考虑案发时的情况而作合适判刑。

案件编号：DCCC575/2025

法庭记者：雷璟怡