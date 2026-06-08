信和集团伙城大推「蚝创探索」教育计划 结合科研、科技与实践 鼓励公众参与海洋修复

每年6月8日为联合国订定的「世界海洋日」，旨在唤起公众对海洋保育的关注。为响应此理念，并推动生态优化及海洋教育，信和集团联同香港城市大学推出「蚝创探索」教育计划，以蚝礁修复为主题，结合科研、科技与实践，透过体验式学习，让参加者认识海洋生态及修复工作的实际意义。约300组由参加者亲手制作的蚝壳串，已于黄金海岸乡村俱乐部．游艇会的游艇码头进行实地投放，作为蚝礁修复及相关教育活动的实践场景。城大将于2027年首季在该水域进行后续生物多样性调查，评估物种丰富度及生物量变化，为项目的生态效益提供科学参考。

人工海堤置蚝壳有效提升生物多样性

城大副校长（研究）兼海洋环境健康全国重点实验室主任梁美仪表示，香港目前约有16%的海岸线为人工化海堤。在人工化海堤放置蚝壳串是「以自然为本」的方法，能有效提升海洋生物多样性及生态功能。蚝壳含有碳酸钙，表面粗糙且结构复杂，可为螺类、牡蛎、贻贝、海绵、鱼类及蟹类等提供合适的微生境。

梁美仪又指，研究团队对蚝壳串进行生态调查及监测，分析其生物多样性及生态功能，如生物过滤净化海水。全国重点实验室亦致力推动海洋保育及修复工作至大湾区不同沿岸城市，为人工海堤提升生物多样性，缔造可持续海洋。她很高兴信和集团开展「蚝创探索」计划，透过教育提高公众对生态修复和海洋保育的意识，让大众亲身体验相关工作。

近千师生参与STEAM工作坊

除制作及投放蚝壳串外，此计划亦于「信和创意研发室」举办一系列STEAM教育工作坊，透过讲座、生物展示及物种辨识等环节，由城大专业团队讲解蚝礁生态与海洋修复的关系。「信和创意研发室」更引入本地科技初创企业THEBOOTH.AI及VOTANIC，分别运用其开发的AI智能讲解及虚拟实境技术作为辅助教学工具，提升学习趣味及参与度。不少参加者在活动过程中主动提问及讨论，展现对海洋环境的关心。计划至今已吸引近1,000名中小学生、黄金海岸乡村俱乐部．游艇会Sino Club会员，以及集团员工参与。

信和集团慈善事务董事暨黄廷方慈善基金董事黄敏华表示，很高兴能与小朋友一同参与蚝壳串的投放，看到他们全情投入，感受到他们对大自然的好奇与关心。这些由他们亲手制作的蚝壳串，不仅是宝贵的学习成果，也为海洋生物提供实际栖息空间，让保育变得更贴近生活、更具意义。信和集团衷心感谢香港城市大学将科研知识融入教育活动，让公众有机会亲身参与，同时感谢本地科技初创企业以创新科技提升学习体验。未来，信和集团将继续与不同伙伴合作，推动可持续发展，培育年轻一代关爱环境。