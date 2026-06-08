Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信和集团伙城大推「蚝创探索」教育计划 结合科研、科技与实践 鼓励公众参与海洋修复

社会
更新时间：16:51 2026-06-08 HKT
发布时间：16:51 2026-06-08 HKT

每年6月8日为联合国订定的「世界海洋日」，旨在唤起公众对海洋保育的关注。为响应此理念，并推动生态优化及海洋教育，信和集团联同香港城市大学推出「蚝创探索」教育计划，以蚝礁修复为主题，结合科研、科技与实践，透过体验式学习，让参加者认识海洋生态及修复工作的实际意义。约300组由参加者亲手制作的蚝壳串，已于黄金海岸乡村俱乐部．游艇会的游艇码头进行实地投放，作为蚝礁修复及相关教育活动的实践场景。城大将于2027年首季在该水域进行后续生物多样性调查，评估物种丰富度及生物量变化，为项目的生态效益提供科学参考。 

人工海堤置蚝壳有效提升生物多样性

城大副校长（研究）兼海洋环境健康全国重点实验室主任梁美仪表示，香港目前约有16%的海岸线为人工化海堤。在人工化海堤放置蚝壳串是「以自然为本」的方法，能有效提升海洋生物多样性及生态功能。蚝壳含有碳酸钙，表面粗糙且结构复杂，可为螺类、牡蛎、贻贝、海绵、鱼类及蟹类等提供合适的微生境。

梁美仪又指，研究团队对蚝壳串进行生态调查及监测，分析其生物多样性及生态功能，如生物过滤净化海水。全国重点实验室亦致力推动海洋保育及修复工作至大湾区不同沿岸城市，为人工海堤提升生物多样性，缔造可持续海洋。她很高兴信和集团开展「蚝创探索」计划，透过教育提高公众对生态修复和海洋保育的意识，让大众亲身体验相关工作。

近千师生参与STEAM工作坊

除制作及投放蚝壳串外，此计划亦于「信和创意研发室」举办一系列STEAM教育工作坊，透过讲座、生物展示及物种辨识等环节，由城大专业团队讲解蚝礁生态与海洋修复的关系。「信和创意研发室」更引入本地科技初创企业THEBOOTH.AI及VOTANIC，分别运用其开发的AI智能讲解及虚拟实境技术作为辅助教学工具，提升学习趣味及参与度。不少参加者在活动过程中主动提问及讨论，展现对海洋环境的关心。计划至今已吸引近1,000名中小学生、黄金海岸乡村俱乐部．游艇会Sino Club会员，以及集团员工参与。

信和集团慈善事务董事暨黄廷方慈善基金董事黄敏华表示，很高兴能与小朋友一同参与蚝壳串的投放，看到他们全情投入，感受到他们对大自然的好奇与关心。这些由他们亲手制作的蚝壳串，不仅是宝贵的学习成果，也为海洋生物提供实际栖息空间，让保育变得更贴近生活、更具意义。信和集团衷心感谢香港城市大学将科研知识融入教育活动，让公众有机会亲身参与，同时感谢本地科技初创企业以创新科技提升学习体验。未来，信和集团将继续与不同伙伴合作，推动可持续发展，培育年轻一代关爱环境。

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
3小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
23分钟前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
5小时前
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
00:26
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
即时国际
3小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
8小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
影视圈
7小时前