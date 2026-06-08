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粤车南下︱司机多为内地中产 李耀培：驾驶意识较佳 梁熙称能带旺本港市道

社会
更新时间：17:25 2026-06-08 HKT
发布时间：17:25 2026-06-08 HKT

政府今日（8日）宣布「粤车南下」扩展安排，下月25日起让深圳、佛山、东莞、惠州和肇庆的粤车经港珠澳大桥入境香港市区，同时将入境市区粤车预约名额提升至每日200辆，并于明年首季前扩展至全广东省。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培接受《星岛头条》访问时表示，名额扩展后最多每日可有600部粤车同时在港，而计划推出至今逾半年，大部分粤车会在港逗留两日一夜，料届时每日平均有四五百辆粤车在本港道路上出现。不过他亦指，现时港车北上平均每日多达6、7,000架，即使同时在港的粤车增至逾千架，相信对本港交通影响亦不大。

李耀培：南下车主多属中产 驾驶意识较好

李耀培表示，「粤车南下」初推出时不少人担心有内地司机会「乱咁嚟」，惟实施后却发现不少南下车主都是中产人士，驾驶安全意识较好，亦有消费能力。他又指至今涉及粤车的意外不多，反映「不熟路」不一定危险，更重要的是司机安全意识。不过他亦说，措施即将扩展，两地司机亦要磨合，提醒驾驶者要留意南下的「FT」牌车辆，因为内地车辆以左軚为主，需小心切线。

至于坊间关注粤车在港使用「黑玻璃」等车辆规格问题，李耀培认为，广东省验车条件与本港不同，后者比较严格。他解释，随内地科技、环保技术不断推进，不少有关车辆规格的安排亦不断更新，尤其是电动车等领域。随着未来两地逐步融合，本港或可参考内地的相关标准。

相关新闻：粤车南下｜7.25扩至大湾区全部9个城市 新增深圳、佛山、东莞等 入境市区名额增至每日200辆

旅游促进会总干事崔定邦表示，「粤车南下」推出半年，至今运作畅顺，惟以往每日限100辆的名额太少，难以有效带动本地生意。今次名额上升一倍，他相信在现时港车北上的环境下，南下名额仍有空间再逐步增多；本地旅游、餐饮及零售业等，亦期望措施可带动业界发展出新的旅游模式。

来港的粤车可于下周一（15日）起使用机场的转机停车场「易泊飞」服务。崔定邦指，本港航班中有近一半是「转机客」，而今次扩展「粤车南下」，将有助吸引更多内地高端游客来港转机，巩固本港国际航空枢纽地位。

香港餐旅业协会主席梁熙称，「粤车南下」计划实施半年以来，申请和预约出行数字越来越多，且约9成粤车会于本港逗留一至两天，旅客亦多为中产及以上的高消费群体。在业界配合推出住宿、消费及泊车等优惠下，相信措施可带旺本港市道。他又提到，今次扩展计划，最快可于7月底成行，正可配合暑假，亦建议未来可考虑于内地假期或个别节日再增加名额，以方便旅客。

相关新闻：大棋盘︱消息：「粤车南下」扩展好事近 涵更多广东省城市、增出行名额

记者：伍万庭 

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