青年上楼︱张仁良：置业不需延后人生规划 何永贤称多思考资助房屋政策支援年轻人

房委会今日（8日）举行周年特别公开会议。身兼房委会主席的房屋局局长何永贤表示，过去4年用了很大努力提升公屋供应，但强调「房屋不能停步」，科技、居住环境、善用北都契机及鼓励上进上流，都是当局的努力方向。她同意资助房屋小组委员会主席张仁良所言「置业不需要延后人生规划，不用限制职涯发展为代价」的目标，并表示未来的资助房屋政策会多想如何支援年轻人。此外，多位委员亦于会上提倡善用北都土地，提升公屋居住面积。

资助房屋核心在市民能否负担

今年4月接替黄碧如担任资助房屋小组委员会主席的张仁良表示，资助出售房屋的核心问题在于市民是否能够负担。他提到，居屋2025以申请者负担能力为定价基础，按市值7折出售的280万元单位计算，每月供款约11,300元，水平已普遍低于市面上同等面积私楼单位的租金，让年轻家庭可以用相若的租金支出，逐步累积资产。

张仁良表示，《施政报告2025》中提到的「长者业主楼换楼计划」及「未补价资助房屋租予白表先导计划」，将于本月中在资助房屋小组委员会讨论。两项计划的共同目标是善用资助出售单位的资源，提升整个资助房屋体系的效率，使其逐步成为更务实、更有效率、推动向上流的阶梯，同时向年轻人和年轻家庭传达重要讯息：「置业不需要延后人生规划，不用限制职涯发展为代价」。

倡提高北都人均居住面积

立法会议员叶傲冬表示，过住土地严重短缺，当局限制公屋居住面积是无可厚非，但随着北都发展释放3,000多公顷新开发土地，希望当局能把握北都机遇，把位于北都的公屋室内人均居住面积标准，由现行不少于7平方米，提升20%至8.4平方米，同时相应增加较大单位比例。房委会委员陆颂雄则认为，8.4平方米目标依然太小，称宜「进取少少」，提议北都的人均居住面积标准应以不少于10平方米为目标。

立法会议员梁文广认为，随着未来5年总体公营房屋供应较过往充实，有条件亦是合适时机加快屋邨重建 。他提出，制定未来5年的屋邨重建计划，取代现行逐年检视、逐年公布的做法，认为若以系统性方式有序筹划重建，可令居民有掌握重建规划，策略上亦可协助旧屋邨同区的规划及兴建中的公营房屋项目，及早研究优化作为接收的公屋资源。另外，他又建议当局未来可考虑北都等新发展区作为跨区安置。

何永贤表示，房屋署署长李佩诗将于下次会议中，因应委员的意见作综合回应。

记者：赵克平

摄影：何君健