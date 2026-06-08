4男认参与理大暴动入狱30个月至37个月
更新时间：15:47 2026-06-08 HKT
发布时间：15:47 2026-06-08 HKT
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2019年11月理大发生暴动，示威者占据理大后向警方防线投掷硬物、汽油弹和射箭等，事件至近月底才平息。警方于2024年再拘捕4男及落案起诉暴动罪，4男早前承认控罪，李俊文法官今在区域法院判处4人分别监禁30个月至37个月。
被告为24岁学生张颂尧、29岁张展铭、22岁地盘工人陈俊僖、33岁前教师陈沅铭，4人承认于2019年11月14日至20日在理工大学连同其他人参与暴动。另外，同案被告黎骏杰于2024年10月缺席聆讯，法庭已发出拘捕令。
案情指，案发时闭路电视拍摄到4名被告在理大内参与暴动。张颂尧在11月14日与其他身分不详的示威者用水马堵塞连接行人天桥附近的楼梯；张展铭和陈俊僖在11月17日与其他人进出实验室，并取走一些瓶装容器，当时陈俊僖的腰间挂有铁锤，后来警方进入理大调查时检获一个汽油弹，并在其胶纸黏贴面上发现陈俊僖的指纹；陈沅铭则于11月18日两度进入实验室内取走一些瓶子。4名被告于11月19日在理大附近或走出理大时被捕，至2024年6月26日再被捕，警诫下均保持缄默。
案件编号：DCCC868/2024
法庭记者：黄巧儿
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