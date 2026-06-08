其士争产案丨股份悉数给五女 「唔卖散」单靠五女是否诚实 六女：「可以咁讲」

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股其士股份悉数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀挑战2015年遗嘱有效性，要求以2009年遗嘱作准。六女周薇薇今续出庭作供，她再度确认父亲周亦卿「宁愿做墙纸都唔想卖散股份」，「个个（子女）都知道」。原告方提到其父亲生前有意把名下其士股份悉数转到信托，但一直未成立信托，若把股份悉数给予一人，只靠该人是否诚实，周薇薇回应指：「可以咁讲」。

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet ，艺人吴家乐的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。

周薇薇称父亲「好清楚话唔卖散（股份）」

六女周薇薇今继续接受原告方盘问，她在2015年受父亲周亦卿所托协助成立信托及订立遗嘱，而她向律师及会计师事务所索取意见后，「我唔会就咁揼份文件俾佢自己睇」，她会解释予父亲及讨论，另会继续向律师及会计师事务所深入提问，以获得更清晰及详细的资料。被指咨询时使用「聪明用字」，周薇薇称：「我将我脑入面嘅问题写出嚟 」。

五女周蕙蕙。 何健勇摄

原告方重提，父亲周亦卿一直希望把名下其士股份悉数转到信托，周薇薇则指她「唔可以帮爸爸讲」，但父亲「好清楚话唔卖散（股份）」，而父亲亦曾提到以信托形式管有股份是其中一个选项。原告方指，若把股份悉数给予一人，只靠该人是否诚实，周薇薇回应指：「可以咁讲」。惟周薇薇指她与父亲「每一次讲到信托」，都会还原基本步：「究竟想点」。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦