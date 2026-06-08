每日杂志‧人物志｜贡献45载传承运动薪火 雷雄德见证体育发展放异彩

香港运动员屡站颁奖台，光芒背后印证体坛发展。学者雷雄德贡献体育和学术界45载，畅谈那些年见证香港起飞的往事：1970年代港足胜星洲、回归前「风之后」夺金，到启德体育园顺利建成，他滔滔不绝「话当年」，犹如智者说故事。雷热爱运动，样样皆精，难忘高中参与外展训练，曾独自在孤岛「求生」，启发他时刻反思和学习；他热心公益，曾站在师范和社工界的分岔口，至今仍常做义工贡献。在学生眼中，他亦师亦友，他盼望透过对话把热衷体育的心传承，让体育得以长远发展。

雷雄德走遍美国，图为在大峡谷国家公园前留影。 受访者提供

雷雄德就读师范学院时练习体操，有板有眼。 受访者提供

雷雄德近年重返母校香港教育大学执教。 受访者提供

昔日投身体育行业，以教学为主。雷雄德细说上世纪70年代至今、近50年来的香港体育发展，「我很幸运能经历这个历程。」

在殖民地时期，体育属于「康乐」（Recreation），英方至1967年暴动后才成立康体部门，设置麦理浩径等长途远足径，「让大家『放电』（release the surplus energy）。」他解释，体育可以凝聚群众，惟某程度上释放民族意识，对宗主国有威胁，「是一个公共管治的议题。」故回归前未有发展精英运动，基本上是由民间自发，如香港足球会、游艇会等俱乐部。他说，旧时体育教师主要有两条出路，一是加入「康乐体育事务处」（康文署的前身），二是投身教育界，「打政府工或教书的薪酬也不错。」他又言，部分人会任职私人会所管理，或加入志愿机构，负责营地管理。

1990年4月，香港康体发展局正式成为法定机构，采用「体育」（Sports）的字眼，增添竞技元素，并成立银禧体育中心（翌年改名为「香港体育学院」至今），「民间与精英运动并行。」回归前，李丽姗勇夺奥运会金牌，雷雄德坦言为香港争取到「筹码」，让中国首肯国际奥委会和港协暨奥委会的协议，使香港在1997年后以「中国香港」的名义参加国际体育赛事，「从『香港运动员不是垃圾』，到现在扬威全球，背后经历了很多政策。」

雷雄德（右）身兼多项公职，包括获委任为体育委员会委员。 受访者提供

昔日师范毕业的前景光明多样，雷雄德选择执教，他坦言，体育由被标签为「闲科」，到强调专科专教，至现时大学联招成为「抢手科」，发展空间越来越大。他说，当年在普照书院（即现时「天主教普照中学」）任教，校长给予体育科很大自由度，「只要想做就可以试开新的运动队。」他难忘捡旧车胎予学生绑在腰间，「土炮」式训练体能，与几位体育老师携手，3年内把田径队升至甲级水平，至他放弃教职前往美国深造，学校更取得最佳进步奖，「现时与旧生说起往事，大家也很开心。」

为启德体育园落成感兴奋

眨眼经过45载，雷雄德精选多件体育界难忘事。启德体育园在去年落成启用，他回顾指，当年兴建体育园区被指是「大白象工程」，后来在立法会工务小组以1票之微通过拨款，至今天因为成功举办多场盛事而得到市民爱戴，是无比「幸运」。他坦言，早在千禧年，港府有意申办2006年亚运会，曾承诺若然成事会在启德兴建体育园区，结果事败而不了了之，后于相隔17年再受阻挠，他曾游说反对派议员「开绿灯」，「不想政治因素贬低体育和阻碍发展。」

2023年，雷雄德获颁授荣誉勋章。 受访者提供

作为体育学者，雷雄德明了体育与政治息息相关，但同时要自己理性抽离，以推动发展；体育运动令市民身心健康，为社会发展带来正能量，助力教育产业和经济，「做好核心工作才用政治角度去看。」

雷雄德年少时心系足球，难忘1977年世界杯外围赛，港队凭刘荣业射入以1比0战胜新加坡，「在当时社会十分震撼。」他说，儿时就读男校，每逢小息皆与同学踢球，「不论资质，大伙儿一起踢。」后来，学校邀请前港足球员郭家明和黎新祥到校教波，他受后者指导下获益良多，「外界称呼他为魔鬼教练，其实不是。」他指，那时开始形成「香港队」的概念，更会入场观赏球赛。

雷雄德热爱独木舟运动。 受访者提供

雷雄德在高中参与外展训练，曾独自在孤岛「求生」。 受访者提供

影响他最深的运动，是中五毕业那年参加外展训练，接触独木舟、帆船、定向、露营和攀石等活动，更曾独自在孤岛「求生」。在野外生存3日，他坦言有水喝，不吃东西也不会死，但处于独立的环境中，目的在于反思人生，「我不停忆起中小学的点滴……那时爱看哲学书，悟出有知识不代表有智慧。」他说，整个过程跳出了舒适圈，让他重新认识自己，亦懂得代入别人的角度思考。

热爱体育运动背后，雷雄德曾站在师范和社工界的分岔口。中三时，他加入了学校社会服务团，至中四常到湾仔圣雅各福群会做义工。他说，当时邻近的石水渠街会在周日封路，成为儿童游乐区，「孩童会坐在纸皮上滑下斜坡！」政府曾设有青年实践计划，鼓励年轻人以知识帮助和连结社会，他和同学撰写计划书申请资助，盼望于该处举办写生活动。他难忘用打字机打计划书、邀请邻校同学做义工、寻找资助喜获赞助200件活动服、再安排货车运送……早已为他打好服务社会的基础，他更因而获提名湾仔区最佳义工奖，获得一支金笔作鼓励。

在学生眼中，雷雄德热心教学，亦师亦友。 受访者提供

与学生亦师亦友打成一片

这段50年前的往事，成为一份动力，推动他成为社工。后来，他报读体育和社工两科，最早获得师范取录，断定了他往后的道路，「如果迟一步收我，我很大机会做社工了。」在美国进修时，他亦不忘修读社会学科，至今仍把握机会做义工，贡献社会，「自强不息，服务人群。」

雷雄德耕耘45载，他笑言，访问如「长者话当年」，在记者眼中却是「智者说故事」。在学生眼中，他亦师亦友，他坦言喜欢与学生吃饭喝茶，盼了解下一代的思维，透过对话为他们带来启发，「谨记先了解、再认识、后批评。」

「短暂的放下，是一个养精蓄锐的新开始。」雷雄德授予学生多句箴言，又言体育是会随着时间和人类行为而转变的文化，盼学生保持观察社会，计划将来。

雷雄德中学时期爱与同学一起露营。 受访者提供

「传媒之友」乐做主持 向公众推广做运动

雷雄德向来有「传媒之友」的称号，不论电视、电台和报章也常见到其身影。他忆起，1993年首次接触传媒，继而踏上向报章投稿的道路，再拓展至不同媒介。面对记者的提问，他从不「托手㬹」，对体育发展的历程和年份更是倒背如流。他笑言，体育运动是其兴趣，盼望继续透过大气电波和市民互动，感染更多人做运动。

「近来有做运动吗？」常挂口边

「近来有做运动吗？」与雷雄德通话多时，初见面却如好友重逢。他说，与传媒结缘，要由一通电话说起，当时有记者来电，邀请他分享运动和戒烟的关系。首次访问已触发他思考学术界与社会的关系，有感知识不应局限于校园内，遂开始向报章投稿，培养每天「爬格子」的习惯，后来更有报章邀请他撰写专栏，「基本上大家说得出的报纸我也写过。」

雷雄德体育样样皆精，早前参与第9届大学校友高球邀请赛。 受访者提供

千禧年后，雷雄德受历史学家麦劲生教授邀请，作客电台节目《东方三博士》，分享体育和健康相关的冷知识，继而获监制赏识「开咪」，担任2004年雅典奥运节目的嘉宾主持，「挺过瘾的！」随后他不时参与电台节目，甚有听众缘，「有些人在街上认得我，说我讲得好。」至于电视节目，电雄德由午间清淡资讯节目做起，再参与知识型综艺节目，与「是非精」主持携手拆解体育界的迷思。

他难忘首次召开记者会，发表有关「运动和医疗开支的关系」的学术研究；2006年渣打马拉松有选手在赛事途中昏倒身亡，他详述背后需要注意的事项，「当时社会大众没有概念，不知跑马拉松会跑死。」透过传递体育知识与社会互动，他直言，大学受公帑资助，知识应与社会共享，「我有责任把知识带给大家。」

执教多年，雷雄德接受无数访问，与众多记者成为朋友，更有从不运动的传媒朋友在其鼓励下开始习跑。他坦言，忙碌与否在乎时间分配，而体育运动是其兴趣，故不用死记硬背也能对答如流，盼望继续分享，让更多人了解运动的好处。

记者：仇凯瑭