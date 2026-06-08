涉巴士上层伸手摸前座女学生胸部 六旬汉被控非礼不准保释

网上日前疯传一段影片，一名男子疑似于巴士上层座位，伸手到前座摸一名女学生的胸部。警方其后于港珠澳大桥口岸拘捕涉案65岁五金销售员，他被控一项猥亵侵犯罪，今被押解到西九龙裁判法院首次提堂。裁判官陈慧敏应申请押后案件至8月3日，以待辩方索取文件及法律意见。陈官拒绝被告的保释申请，被告须还押候讯，保留8天覆核权利。

被告胡耀成，被控于2026年6月5日，在旺角旺角道近西洋菜南街交界的九龙巴士上层猥亵侵犯另一人，即女子X。被告今身穿浅灰色上衣，戴眼镜出庭应讯。

案件编号：WKCC2663/2026

法庭记者：雷璟怡