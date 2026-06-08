涉巴士上层伸手摸前座女学生胸部 六旬汉被控非礼不准保释
更新时间：12:08 2026-06-08 HKT
发布时间：12:08 2026-06-08 HKT
发布时间：12:08 2026-06-08 HKT
网上日前疯传一段影片，一名男子疑似于巴士上层座位，伸手到前座摸一名女学生的胸部。警方其后于港珠澳大桥口岸拘捕涉案65岁五金销售员，他被控一项猥亵侵犯罪，今被押解到西九龙裁判法院首次提堂。裁判官陈慧敏应申请押后案件至8月3日，以待辩方索取文件及法律意见。陈官拒绝被告的保释申请，被告须还押候讯，保留8天覆核权利。
被告胡耀成，被控于2026年6月5日，在旺角旺角道近西洋菜南街交界的九龙巴士上层猥亵侵犯另一人，即女子X。被告今身穿浅灰色上衣，戴眼镜出庭应讯。
案件编号：WKCC2663/2026
法庭记者：雷璟怡
最Hit
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
2026-06-07 10:41 HKT
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
2026-06-07 10:30 HKT