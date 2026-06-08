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天气︱天文台改发黄色暴雨警告信号 黑雨维持一小时

社会
更新时间：22:05 2026-06-08 HKT
发布时间：20:35 2026-06-08 HKT

天气持续不稳定，强雷雨区再度袭港！天文台今晚（8日）8时35分发出今年首个黑色暴雨警告，香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

【22:05】天文台改发黄色暴雨警告信号。

【21:35】天文台改发红色暴雨警告信号，黑雨维持一小时。

【20:38】天文台指，沙田区有大暴雨，可能出现严重水浸。市民请高度戒备，采取适当的预防措施，以减少大雨和水浸带来的风险。上述区域的每小时雨量预料或已超过100毫米。大雨可能引致山洪暴发，市民应远离河道。驾驶人士应注意道路可能出现严重水浸及交通挤塞。

【20:35】天文台发出今年以来首个黑色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，且雨势可能持续。

【20:20】与低压槽相关的强雷雨区正影响本港，是否需要发出黑色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。

【20:19】天文台预料猛烈阵风继续吹袭香港。如身处室外，请立刻到安全地方躲避。在下午8时15分左右，葵涌及长洲分别录得每小时约100及90公里的猛烈阵风。

【19:50】天文台改发红色暴雨警告信号。教育局宣布：学校应采取应变措施，确保学生安全。正在上课的学校应继续上课，直至放学时间，并在安全情况下，方可让学生返家。 

【19:31】天文台指与低压槽相关的强雷雨区正影响本港及珠江口，是否需要发出红色暴雨警告信号要视乎该雷雨区的发展。市民请保持高度警惕，并留意最新天气消息。

【19:20】天文台发出黄色暴雨警告，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。低洼地带及排水欠佳的地区会出现水淹。可能受大雨及水浸影响之市民应采取适当的预防措施，以防止可能引致的损失。

【19:00】天文台指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

【18:30】天文台指，位于珠江口以西的强雷雨区正逐渐东移，预料会在未来两三小时影响本港。

【17:00】天文台指位于广东的低压槽正逐渐靠近沿岸地区，今晚及明早本港天气持续不稳定，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大，预料24小时累积雨量可达100毫米左右。市民上班上学前请留意天文台的天气提示和天气警告信息。

【14:55】天文台发特别天气提示，指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

【14:25】天文台发特别天气提示，指受低压槽影响，珠江口一带持续有雷雨区发展，并预料会在未来一两小时影响本港。

天文台上午10时发出特别天气提示，指位于本港以南水域及珠江口一带的雷雨区正逐渐靠近本港，预料未来两三小时本港雨势有时颇大及有狂风雷暴。其后再于11时表示，未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

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