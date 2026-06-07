明爱医院实习医生擅取器材照X光 冠冕堂皇Po IG 医管局纪律处分

人类总是重复犯错，再有实习医生「出事」。网传明爱医院一名实习医生在未经授权下，擅自使用医疗器材，为自己膝头照X光，更将事发照片上载到社交平台「晒命」。医管局回复《星岛头条》指，涉事行为不恰当，会严肃跟进，向有关实习医生及另一名涉事驻院医生采取纪律处分。

据悉，涉事实习医生叫Angel，有经营个人YouTube频道，订阅人数逾3.6万。她目前在明爱医院实习，日前在个人IG上载自己在医院照X光的相片，形容是「Perks for 乖乖HO（实习医生福利）」。

明爱医院实习医生涉擅用医疗设备。网上图片

由另一驻院医生操作仪器

医管局回复查询时指，明爱医院已详细调查帖文提及的X光检查事件，确认事发地点为院内一间设有严格辐射防护控制措施的X光室，配备辐射警告灯与告示、流动铅屏风及智能咭出入管制系统等。在事件中操作仪器的一名驻院医生，证实拥有认可辐射仪器牌照。为保障病人及员工安全，明爱医院在有关X光室进行辐射监测及检视设备的安全性，结果显示公众及办公范围均符合辐射安全标准，整体安全及服务均没有受影响。

医管局发言人强调，医院的医疗设备，只可用于获授权的临床服务，所有员工均严禁于办公或工余时间擅自使用医疗仪器或设备作个人用途。