狗只入食肆︱宠物车、狗绳搜寻量大增逾四成 餐厅盼准煮狗食物 按面积定发牌次序︱新闻追击

容许狗只进入食肆牌照今日截止申请，食环署至上周五暂收到逾2,000份申请，超额逾一倍。有宠物资讯平台负责人指，选购宠物车、狗绳和独立包装零食的搜寻量较政策公布前增加四至五成。有已申请牌照的餐厅负责人认为，政府可参照餐厅面积、间隔等条件厘定发牌次序，亦盼放宽不准烹煮狗食物的规定。

截至上周五，食环署已收到逾2,000份「容许狗只进入获批食肆」牌照的申请，超出1,000个配额的逾一倍。署方预计本月中批出首轮申请，最快下月生效。曾发起联署争取狗只进入食肆的宠物资讯平台「毛孩街」创办人陈国亨表示，牌照仍未发出，其平台搜寻「宠物友善餐厅」的数量较政府公布政策前大增3倍，「宠物用品」和「宠物食品」的搜寻量亦分别大增五成及四成。

生产商推独立包装狗零食应市

陈国亨表示，狗主已经部署携犬出街，增加宠物车、宠物篮和狗牵绳等销情，亦有生产商推出独立包装的狗零食，迎合狗只出门的需要，而狗只训练的搜寻目前只增加约两成，但未来狗只须留在食肆的狗只友善区域，加上更频密外出，部分狗主或希望学习更好控制狗只，相信训练需求会再增加两至三倍。

他又指，3年前约有1,500间「偷偷经营」的宠物友善餐厅，加强执法后只余约300至400间，相信政府发出1,000个牌照只是起步，检讨后可尽快推出更多牌照，「明年有3,000间就很理想。」

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餐厅冀未来不设配额

餐厅ULURU 是宠物界中较知名的宠物友善餐厅，累计有约7年招待狗只经验，去年食环署收到匿名投诉指餐厅招待狗只后作出检控，今年初宣布不准狗只入内。餐厅负责人谭先生指，餐厅已递交狗只准入食肆牌照的申请，惟担心未能抽中，希望政府决定发牌优次时考虑餐厅面积、间隔和配套等，例如面积细小的餐厅较难分隔人狗，排序应较后，但理想做法是不设配额。

谭又认为，牌照条件规定限制狗只不可进入自助餐柜枱1.5米内，亦不可烹煮狗食物，「同一块肉，给人食和给狗食没有不同」。对于狗只争执，谭笑称，餐厅面积达4,000呎，最多同时接待30至40只狗，惟餐厅内未曾有狗只争执，只有顾客争执，「人狗都一样，只要有常识便懂处理，安抚个客，换张枱给客人」，若顾客的细狗害怕大型犬，职员亦会安排换枱。

最重要员工有爱心

餐厅已备有狗绳、狗玩具和狗只专用饮食器皿，谭先生称，宠物餐厅的准备工作其实不多，最重要是餐厅员工有爱心，「当宠物是小朋友」，主动满足动物和顾客的需要，而经常出现的突发情况是宠物排泄，员工会立即清洁及消毒。

谭又指，拟将全餐厅定为狗只友善区域，遇上怕狗客人，才划出无狗专区；若抽中牌照，希望举办「狗狗回归派对」庆祝。他又指，过去有不少天水围、上水熟客光顾位于湾仔的餐厅，禁止狗只后生意大减三至四成。他又引述熟客指因无法携犬外出进食，亦多留家用膳，反映政策有需求，促进人宠共融。

食环署回复称，署方以较小规模和稳妥的方式推展措施，让社会逐步适应，并会因应实际运作、业界反馈和公众意见，在推展下一阶段前按需要优化执行细节。

记者︰曾伟龙

摄影：吴艳玲