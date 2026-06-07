模范童军颁奖典礼︱3人获颁模范童军 郭俊峰主礼勉秉持「日行一善」精神

香港童军总会今日（7日）在香港童军中心举行「2025年度模范童军颁奖典礼」，表扬3名获选为「模范童军」的杰出成员，分别为港岛第15旅童军吴瀚维、大埔南第11旅深资童军郑秋娴及港岛第161旅深资童军伍恩孝。典礼邀请到入境事务处处长郭俊峰主礼，并为3位童军系上「模范童军」肩带，嘉勉他们的优秀表现，树立良好榜样，成为童军模范。

黎伟生冀模范童军继续传承童军精神

香港童军总会香港总监黎伟生致辞时表示，模范童军选举举办至今39年，培育出众多优秀童军人才，不少历届模范童军已在社会各界，甚至在世界及亚太区童军组织担当重要角色，成续斐然。他期望本年度获选的「模范童军」能继续传承童军精神，发挥模范童军力量，推动童军运动持续发展。黎伟生亦借此机会特别感谢「模范童军选举」赞助人、总会副会长李逢泰，多年来对童军运动及「模范童军选举」的鼎力支持。

郭俊峰赞童军总会与时并进 贴近社会需要

入境处处长郭俊峰致辞时，赞扬香港童军总会与时并进，近年推动的事工非常贴近社会需要，非常值得欣赏。他提到，无论是荣获香港社会服务联会的「卓越儿童及青少年白金奖」、关怀青少年精神健康的「SOUL Keeper 精神健康守护者计划」，还是与消防处、警务处、环境运动委员会等政府部门合作推出的「社区应急先锋章」、「防骗先锋章」、「环保先锋章」以及最新的「国家安全大使章」。他亦勉励3名模范童军继续秉持「日行一善」的精神，用行动去服务、贡献及回馈社会，成为建设社会的新力量。

陈克勤勉用优良品格感染身边青年

立法会议员陈克勤表示，曾经身为青少年制服团队一员的他特别关注香港青少年发展和制服团队建设，而「模范童军选举」这个平台严格考量成员在童军活动、学业或工作成就、社区服务贡献以及家庭关系这四个维度的表现。他亦提到，几位评审亦一致被候选人的卓越表现、博学多才与承担感所打动，从他们身上看到香港青年的无限可能。陈克勤另寄语：「童军牢记『日行一善』的精神和理念，用你们的优良品格去感染和带领身边的青年人，一同为香港、为国家的繁荣与进步贡献力量。」

在致意环节中，3名模范童军以访谈形式向一直支持他们的家人、师长和领袖表达谢意，并感谢与他们并肩成长的同学、朋友及童军成员，场面温馨感人。黎伟生随后送上由应届模范童军亲手制作的纪念品给予主礼人，以及分别致送感谢状和纪念品予评审委员及赞助人。

主礼人、入境事务处处长郭俊峰，香港童军总会香港总监黎伟生、行会成员兼立法会议员陈克勤（首席评审委员）、香港女童军总会香港副总监（活动策划及程序）冯咏诗（评审委员）、香港圣约翰救伤队新界少青团助理总监许兆康（评审委员）、香港红十字会新界东总部青年事务总主任周伟杰（评审委员）在嘉宾团陪同下为典礼揭开序幕。