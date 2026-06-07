天文台：今晚至周二有狂风骤雨 有需要或发暴雨警告 吁上班上学前留意天气提示

天文台今早（7日）发特别天气提示，受一道广阔低压槽影响，未来一两日本港天气不稳定，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。市民出门前请留意天气变化，进行户外活动时亦须时刻留意天文台的天气提示和天气警告信息。

天气︱下午发出黄雨警告历时一小时

天文台下午1时50分发出特别天气提示，指珠江口一带持续有雷雨区发展并逐渐靠近，预料未来一两小时本港骤雨增多及有狂风雷暴。市民请留意天气变化。其后再于下午2时45分表示，短期内香港广泛地区可能受大雨影响，并于下午3时发出黄色暴雨警告，黄雨维持一小时后于下午4时取消。

天文台下午4时半发特别天气提示，受一道广阔低压槽影响，今晚至星期二初时本港天气不稳定，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大，天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民上班上学前请留意天文台的天气提示和天气警告信息，进行户外活动时亦须时刻留意天气变化。

天文台指，一道广阔低压槽正为南海北部及广东沿岸带来骤雨及雷暴。本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨及雷暴。下午短暂时间有阳光及炎热。骤雨逐渐增多，稍后部分地区雨势颇大。吹轻微至和缓西南风。

展望未来一两日间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。本周中期骤雨逐渐减少。