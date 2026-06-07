来片．一分钟话你知︱一场大豆西游记 香港如何连接国家所需和中亚机遇

有一粒大豆曾经躲在沙漠边缘，小到没人留意，但可能将会为这片土地带来生机？特首李家超率团出访中亚，随团的一间香港农业科技公司就和哈萨克国家粮食集团合作，试种抗旱大豆，目标是建立年产200万吨的大豆产业链，实行「大豆西游记」。

成功培育出耐盐、耐寒大豆的「香港大豆博士」林汉明，虽然未有参与今次计划，但他也支持在哈萨克发展大豆。他认为，对中国而言可以提升粮食供应稳定性，而对哈萨克而言则可带动农业现代化发展。

对香港而言，可进一步发挥国际化平台优势。但今次中亚之行，远不止一粒大豆，随中亚城市化加快、医疗服务需求提升，慢性疾病管理成为重要课题。不过，哈萨克九成医疗设备都靠进口，香港「二达资本」利用香港平台，整合中东沙特资金和江苏关怀医疗技术，在当地建立首座透析耗材工厂。

再向西望，乌兹别克经济快速增长，但不少中小微企因为传统银行保守而「融资无门」，香港「善水资本」和当地私募股权基金探索建立5亿美元的私有信贷平台，帮当地企业「剪开铁链」。

这趟丝路之旅，政府带头进攻中亚「新兴金矿」，推动「双枢纽联动」，让企业不再单打独斗。所以下次饮豆浆时，不妨留意来源，「你饮紧嘅每一啖，可能都系改变咗世界嘅香港科技」。