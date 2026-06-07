Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

来片．一分钟话你知︱一场大豆西游记 香港如何连接国家所需和中亚机遇

社会
更新时间：12:28 2026-06-07 HKT
发布时间：12:28 2026-06-07 HKT

有一粒大豆曾经躲在沙漠边缘，小到没人留意，但可能将会为这片土地带来生机？特首李家超率团出访中亚，随团的一间香港农业科技公司就和哈萨克国家粮食集团合作，试种抗旱大豆，目标是建立年产200万吨的大豆产业链，实行「大豆西游记」。

成功培育出耐盐、耐寒大豆的「香港大豆博士」林汉明，虽然未有参与今次计划，但他也支持在哈萨克发展大豆。他认为，对中国而言可以提升粮食供应稳定性，而对哈萨克而言则可带动农业现代化发展。

对香港而言，可进一步发挥国际化平台优势。但今次中亚之行，远不止一粒大豆，随中亚城市化加快、医疗服务需求提升，慢性疾病管理成为重要课题。不过，哈萨克九成医疗设备都靠进口，香港「二达资本」利用香港平台，整合中东沙特资金和江苏关怀医疗技术，在当地建立首座透析耗材工厂。

再向西望，乌兹别克经济快速增长，但不少中小微企因为传统银行保守而「融资无门」，香港「善水资本」和当地私募股权基金探索建立5亿美元的私有信贷平台，帮当地企业「剪开铁链」。

这趟丝路之旅，政府带头进攻中亚「新兴金矿」，推动「双枢纽联动」，让企业不再单打独斗。所以下次饮豆浆时，不妨留意来源，「你饮紧嘅每一啖，可能都系改变咗世界嘅香港科技」。

最Hit
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
4小时前
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
21小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
7小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
6小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯罅喷水 网民忧触电
突发
7小时前
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
影视圈
3小时前
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
海外置业
7小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
19小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
16小时前