双非儿脑瘫案︱研讯结案陈词 控方批涉事医生供词荒谬 未尽谨慎责任已构成「专业失德」

双非婴儿脑瘫案，医委会今日（7日）继续研讯，是日进入结案陈词阶段。代表医委会的资深大律师吕世杰表示，由于双方证供有冲突，故只能采纳护士何洁霞（音译）或涉案医生薛守智其中一方的的证言。他又批评薛的证言荒谬，质疑薛在病人有机会出现严重的「新生儿癫癎」后，仍选择不回医院，是未有尽医生谨慎责任。

家属：证据已相当清晰 如判决未如理想不排除司法覆核

男童父亲黎志坚出席旁听。他于会前向传媒表示心情复杂，「唔知结果系点，希望有个好结果，畀返个公道远建（案中男婴）」。他认为现时证据相当清晰，「事实系点样好明显」，又指若判决结果未如理想，不排除会提出司法覆核。

控方：被告住所与医院只差15分钟路程 也无赶回医院

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，前后拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，对被告「不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，今年4月起重启聆讯。

薛守智被指于2009年12月22日，当其病人、初生男婴黎远建在凌晨3时31分出现首次「新生儿癫癎」时，未有尽其专业责任。

吕世杰说，本港法例中未有详细为「医生专业行为失当」下具体定义，而英国的相关案例会讲求事件的严重性；加拿大的相关判决中则提到，医生应先考虑病人最严重后果的可能性。今次案件中，脑膜炎与癫癎有不少共通之处，癫痫是较罕见的情况，而脑炎更是严重后果，需要由医生亲自诊断，惟即使薛的住所与医院仅距15分钟路程，却未有就病人最严重后果作优先考虑而即时赶回医院。

吕又反对辩方其中一个观点，称委员会不能「事后孔明」看待医生应作出甚么行为。他说，医生需对病人作出合理的护理，认为若低于社会对医生的合理期望，则可能涉及专业失德。

案例指无论护士有否尽责 也不能为医生责任开脱

对于辩方质疑事件中护士通知医生时未有提供所有资讯，影响医生诊治，吕引述一宗涉及手术后遗留棉花的案件，该案的辩方指，虽医生具谨慎责任不能遗漏棉花，但同时护士亦有于术后点算物料的责任。而法庭就清楚指出，医护各有责任，各司其职，而护士是否尽其责任，亦对医生无影响，不能因为护士无数棉花而开脱。就算护士无做某些事，医生本身亦对病人有其责任，若怀疑涉及癫痫，医生的谨慎责任应回医院为病人检查。

辩方称护士未提供所有资讯 否认护士提及男婴「好似想抽筋」

薛作供时否认护士何洁霞（音译）曾向他表示「佢（涉案男婴）好似想抽筋㖞」，又指护士是按其医嘱才为婴儿供氧。吕引述一段病人家属与薛的录音，当中薛提到「4点半话畀我听怀疑抽筋」、「我唔知系唔系」，家属问「抽筋还要怀疑吗？你的护士、姑娘唔知道系抽筋吗？」薛答「佢就系怀疑」，吕认为薛的说法有问题。

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