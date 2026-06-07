Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

双非儿脑瘫案︱研讯今日结案陈词 家属：证据已相当清晰 如判决未如理想不排除司法覆核

社会
更新时间：09:33 2026-06-07 HKT
发布时间：09:33 2026-06-07 HKT

双非婴儿脑瘫案，医委会今日（7日）继续研讯，是日进入结案陈词阶段，男婴父亲黎志坚出席旁听。他于会前向传媒表示心情复杂，「唔知结果系点，希望有个好结果，畀返个公就远建（案中男婴）」。

他认为现时证据相当清晰，「事实系点样好明显」，又指若判决结果未如理想，不排除会提出司法覆核。

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，前后拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，对被告「不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，今年4月起重启聆讯。

相关新闻：

双非儿脑瘫案︱医生称护士无告知男童抽搐 家属斥供词矛盾难自圆其说

最Hit
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
18小时前
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
17小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯罅喷水 网民忧触电
突发
4小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
13小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
3小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
20小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
3小时前
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
影视圈
16小时前
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
医生教室
2026-06-05 17:00 HKT
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
16小时前