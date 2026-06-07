双非儿脑瘫案︱研讯今日结案陈词 家属：证据已相当清晰 如判决未如理想不排除司法覆核

双非婴儿脑瘫案，医委会今日（7日）继续研讯，是日进入结案陈词阶段，男婴父亲黎志坚出席旁听。他于会前向传媒表示心情复杂，「唔知结果系点，希望有个好结果，畀返个公就远建（案中男婴）」。

他认为现时证据相当清晰，「事实系点样好明显」，又指若判决结果未如理想，不排除会提出司法覆核。

内地夫妇黎志坚及彭红英，2009年到浸会医院产子，疑因医生未筛查乙型链球菌，最终导致儿子黎远建脑瘫，四肢残障。夫妇2010年向医委会投诉两名涉事医生，其中一名涉事医生薛守智的纪律研讯原订2016年7月举行，薛一方当时申请押后研讯获批，前后拖延近15年。医委会研讯小组去年决定，案件拖延时间过长，对被告「不公」，同意永久搁置研讯，引起社会哗然。政府介入后，医委会主动覆核决定，今年4月起重启聆讯。

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