中亚机遇︱中亚旅游配套好 业界大力推广 冀吸引银发族、高端客

【中亚/哈萨克/乌兹别克/旅行社】政府锐意开拓中亚新兴市场，行政长官李家超率商贸代表团完成出访哈萨克及乌兹别克，令港人重新认识以往较神秘的中亚诸国。《星岛》访问了多间有办中亚团的本地旅行社，均看好中亚旅游前景。香港旅行社东主协会会长、金怡假期董事长叶庆宁表示，相信香港至哈萨克阿拉木图的直航开通后，将有更多港人到哈萨克及乌兹别克旅行，又指哈乌两国旅游配套相当好，并非一般人想像般落后，中亚团或主打吸纳银发族及高端客。美丽华旅游总经理李振庭指出，行政长官出访提高了港人对中亚国家的接受程度，未来会加大推广力度。

国泰拟明年首季开通香港往返哈萨克阿拉木图直航航线

李家超日前曾参观乌兹别克首都塔什干的著名景点「伊斯兰文明中心」，了解当地文化保育、学术研究和教育推广工作。该中心是乌兹别克最大型的文化、科学和教育综合设施，展现乌兹别克深厚的历史文化底蕴。该中心的馆藏《撒马尔罕古兰经》，是世界上现存最古老手稿之一，吸引不少旅客到访。另外，国泰航空已宣布，计划明年首季开通香港往返哈萨克阿拉木图直航航线，每周3班航班。

金怡假期 : 多个中亚团已出发 主打吸纳银发族及高端客

叶庆宁指出，哈萨克国家航空公司以前有飞香港的直航，惟疫情之后停航；本地传统旅行社以往一直有举办中亚团，中亚旅游非完全空白，只是一直没有大力催谷。他日前亲自探访哈乌两国，发觉有别于5年前当地以本地酒店为主，过去3年均已建成很多国际品牌新酒店，房租每晚200至300美元，还有独特的高档餐厅，装修金碧辉煌，「是蓄势待发、摩拳擦掌推动旅游，发展经济。」

由于安全是港人外游一大考量，叶庆宁提到，现时中东陷战火，其他国家亦可能有治安问题，但乌兹别克标榜是全世界最安全的城市，毋须担忧晚上出街不安全。他指，现时本港以银发一族消费力最强，60岁刚刚退休就去外游，「可能东南亚、欧美国家都去过了，唯有去找未去过的地方，所以中亚对银发族好有吸引力。」他说，公司好几个中亚团已出发，每团10多人全是高消费客群，未来会争取每月开2至3个中亚团。

美丽华旅游 : 中亚进入了港人视野

李振庭提到，以往中亚地区缺乏名气，对港人而言甚至可用「山旯旮」形容，由于属相对陌生的地方，纵如何宣传亦难有效果；现在行政长官访问哈乌两国，令中亚进入了港人视野，在商务及文化等范畴具肯定的交流意向，「跟住旅游就会好自然咁带住上去。」他说，旅行社会把握机遇加大推广力度，但估计初期不会涌现大批自由行，主要会是旅行团先「试水温」；同时，未来当地接待能力、交通配套亦会是旅行社设计产品的重大考量。

新华旅游 : 万元团费或可玩齐两个国家

新华旅游助理总经理尤满意则指出，早在疫情前航班相当发达的时期，本港中亚旅行团会一次过游玩多个国家，例如先到哈萨克的阿拉木图，然后再飞去俄罗斯。他指出，中亚五国近年积极推广自身旅游业，包括参加ITE香港国际旅游展，但若要大力发展某旅游目的地，相当受制于航班运力，认为国泰航空宣布将开通直航是带来正面讯息。他又指，香港特区护照前往哈乌享免签待遇，加上哈乌等中亚国家的消费物价都较香港实惠，考虑到未来有直航能进一步降低成本，可能约1万元的团费已可以游玩两个国家。

记者 赵克平