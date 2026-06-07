Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中亚机遇︱中亚旅游配套好 业界大力推广 冀吸引银发族、高端客

社会
更新时间：07:00 2026-06-07 HKT
发布时间：07:00 2026-06-07 HKT

【中亚/哈萨克/乌兹别克/旅行社】政府锐意开拓中亚新兴市场，行政长官李家超率商贸代表团完成出访哈萨克及乌兹别克，令港人重新认识以往较神秘的中亚诸国。《星岛》访问了多间有办中亚团的本地旅行社，均看好中亚旅游前景。香港旅行社东主协会会长、金怡假期董事长叶庆宁表示，相信香港至哈萨克阿拉木图的直航开通后，将有更多港人到哈萨克及乌兹别克旅行，又指哈乌两国旅游配套相当好，并非一般人想像般落后，中亚团或主打吸纳银发族及高端客。美丽华旅游总经理李振庭指出，行政长官出访提高了港人对中亚国家的接受程度，未来会加大推广力度。

国泰拟明年首季开通香港往返哈萨克阿拉木图直航航线

李家超日前曾参观乌兹别克首都塔什干的著名景点「伊斯兰文明中心」，了解当地文化保育、学术研究和教育推广工作。该中心是乌兹别克最大型的文化、科学和教育综合设施，展现乌兹别克深厚的历史文化底蕴。该中心的馆藏《撒马尔罕古兰经》，是世界上现存最古老手稿之一，吸引不少旅客到访。另外，国泰航空已宣布，计划明年首季开通香港往返哈萨克阿拉木图直航航线，每周3班航班。

金怡假期 : 多个中亚团已出发  主打吸纳银发族及高端客

叶庆宁指出，哈萨克国家航空公司以前有飞香港的直航，惟疫情之后停航；本地传统旅行社以往一直有举办中亚团，中亚旅游非完全空白，只是一直没有大力催谷。他日前亲自探访哈乌两国，发觉有别于5年前当地以本地酒店为主，过去3年均已建成很多国际品牌新酒店，房租每晚200至300美元，还有独特的高档餐厅，装修金碧辉煌，「是蓄势待发、摩拳擦掌推动旅游，发展经济。」

由于安全是港人外游一大考量，叶庆宁提到，现时中东陷战火，其他国家亦可能有治安问题，但乌兹别克标榜是全世界最安全的城市，毋须担忧晚上出街不安全。他指，现时本港以银发一族消费力最强，60岁刚刚退休就去外游，「可能东南亚、欧美国家都去过了，唯有去找未去过的地方，所以中亚对银发族好有吸引力。」他说，公司好几个中亚团已出发，每团10多人全是高消费客群，未来会争取每月开2至3个中亚团。

美丽华旅游 : 中亚进入了港人视野

李振庭提到，以往中亚地区缺乏名气，对港人而言甚至可用「山旯旮」形容，由于属相对陌生的地方，纵如何宣传亦难有效果；现在行政长官访问哈乌两国，令中亚进入了港人视野，在商务及文化等范畴具肯定的交流意向，「跟住旅游就会好自然咁带住上去。」他说，旅行社会把握机遇加大推广力度，但估计初期不会涌现大批自由行，主要会是旅行团先「试水温」；同时，未来当地接待能力、交通配套亦会是旅行社设计产品的重大考量。

新华旅游 : 万元团费或可玩齐两个国家

新华旅游助理总经理尤满意则指出，早在疫情前航班相当发达的时期，本港中亚旅行团会一次过游玩多个国家，例如先到哈萨克的阿拉木图，然后再飞去俄罗斯。他指出，中亚五国近年积极推广自身旅游业，包括参加ITE香港国际旅游展，但若要大力发展某旅游目的地，相当受制于航班运力，认为国泰航空宣布将开通直航是带来正面讯息。他又指，香港特区护照前往哈乌享免签待遇，加上哈乌等中亚国家的消费物价都较香港实惠，考虑到未来有直航能进一步降低成本，可能约1万元的团费已可以游玩两个国家。

记者 赵克平

 

最Hit
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
14小时前
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
15小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
17小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
10小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
13小时前
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
09:12
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
影视圈
15小时前
海南一名医生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意图
血癌病人未签同意书 海南实习医生擅替剥牙致流血不止身亡
即时中国
20小时前
02:30
42岁内地妈怀孕34周闯关来港读硕士 小红书分享生仔攻略：BB出生即享永居 陆伟雄：或涉虚假陈述
社会
18小时前
小世界杯｜中国U12足球小将意大利夺冠 央视、人民日报齐祝贺
小世界杯｜中国U12足球小将意大利夺冠 央视、人民日报齐祝贺
即时国际
7小时前
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
2026-06-05 18:49 HKT