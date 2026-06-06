国际人才职业博览会湾仔举行  非本地生愿留港工作：优厚薪酬水平最为吸引

香港国际人才职业博览会今日（6日）于湾仔合和酒店举行，活动获劳工及福利局与人才服务办公室全力支持。有非本地硕士毕业生到场求职，坦言香港优厚的薪酬水平与多元工作氛围极具吸引力，期望能留港发展。

在港修读完硕士研究生的肖小姐表示，她计划在展览中寻找品牌推广及市场营销等范畴的职位空缺，而现场亦能接触到不同行业的企业。她认为，是次人才展览提供丰富的职位资料，对求职者大有帮助，也为她在香港寻找工作提供极大便利。

赞设IANG咨询实用

肖小姐特别指出，展览设有「非本地毕业生留港／回港就业安排」（IANG）签证的详细讲解及咨询服务，让非本地学生能更清晰地掌握毕业后的合法留港程序，形容安排「非常实用」。

高薪吸引留港发展

身为广州人的肖小姐坦言，自己毕业后亦会考虑前往大湾区其他内地城市发展。然而，相较之下，香港优厚的薪酬水平最为吸引。她指出，虽然不论身处何地，工作和生活压力都很大，但香港的收入较高，效益与回报更为丰厚，因此她更倾向留港。她又笑言，香港的美食同样是吸引她留港的重要原因。

另一位刚于理大毕业、完成第二个硕士文凭的文小姐表示，她目前仍在努力寻求心仪职位，以符合「非本地毕业生留港／回港就业安排」（IANG）的签证要求，并期盼能顺利留港发展。她认为今次展览能提供多元视角，除了能了解不同公司的职位外，亦有机会发掘与自己学科不同的职位，或会带来「意外之喜」。

修读ESG盼长远发展

文小姐透露，自己早年于加拿大修读学士及硕士学位，返回内地工作一段时间后，发现「环境、社会及管治」（ESG）范畴已成为当前主流趋势，因此决定来港，在理大修读「环境、社会及管治与可持续发展」（ESG and Sustainability）硕士学位。

被问及选择留港发展的原因，文小姐认为香港的多元文化更适合自己。她透露自己以往便喜爱看港剧，加上以往曾在深圳生活，因此能快速适应香港的生活节奏。相比之下，她更向往香港的工作气氛，期望未来能在港长远发展。

记者、摄影：李健威

