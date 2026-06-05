宏致苑住户疑擅拆主力墙 房屋局ICU巡查后无发现影响楼宇整体结构安全

日出康城首都业主涉擅拆主力墙，被法庭裁定两项传票罪成，判罚款18万元。岂料事件未起警惕作用，近日网上流传绿置居宏致苑有住户装修期间违规拆除主力墙，房屋署及管理处向全体业主、装修公司发出呼吁，指若未经屋宇署批准而擅拆主力墙，将面临严厉法律后果，包括刑事检控。

房屋局回复《星岛头条》查询时表示，房屋局独立审查组留意到近日网上流传一段短片，指怀疑有宏致苑业主拆除单位内部分墙身。审查组高度关注事件，随即联同房屋署及管理公司人员到宏致苑视察，暂未发现有单位因拆除结构墙而影响楼宇整体结构安全。局方会继续全力调查事件，如证实有人违反《建筑物条例》及相关条例，会要求业主将单位恢复原状及将资料交予相关部门检控。

社交专页「宏致苑」发文指，因应近日有单位涉嫌违规拆除主力墙，房委会工程师、房屋署以及屋苑管理公司已采取联合行动，陆续上楼排查及检查各单位的装修情况，指大厦结构安全关乎所有人的人身及财产安全，呼吁各住户不能掉以轻心。

房屋署及管理处向全体业主、装修公司发出呼吁，在进行任何室内装修时，若未经屋宇署批准而擅自拆除主力墙，属于极严重的违规行为，违例者一经发现，业主及装修公司将面临极严厉的法律后果，当中包括刑事检控，而严重违反《建筑物条例》者，最高可被判处监禁。除监禁风险外，违例者亦要面临政府高额罚款，还需承担结构复修与工程鉴定费用。

售楼书有提醒须维持整体结构完整

房屋局指，房委会资助出售单位的业主在未事先咨询建筑专业人士的情况下改动、变更或拆除单位内的间隔墙（包括厨房及厕所墙身），有机会违反《建筑物条例》及／或消防安全相关法例，以及大厦公契的规定。这原则一向适用于不同期数的房委会资助出售单位。

房委会资助出售单位（包括宏致苑）「售楼说明书」内的「装修须知」列明在进行有关装修工程时，应遵守《建筑物条例》及相关规例的规定和监管制度。宏致苑的「装修指引」亦有提供单位的基本资料，旨在协助业主筹划装修工程，并提醒业主需要维持单位整体结构的完整。

业主或拟进行装修工程的人士，不宜单以间隔墙是否结构墙以判断装修工程的可行性。在进行任何工程前，除参考「装修指引」的建议及确认工程符合大厦公契外，亦应就改动方案咨询建筑专业人士的意见。除非工程属于《建筑物条例》订明的豁免工程，否则如有关改动属于《建筑物(小型工程)规例》下的小型工程项目，须按照小型工程监管制度的简化规定进行；如属「改动及加建」工程，则须向独立审查组递交正式申请，在取得批准和同意后，才可由注册承建商进行有关工程。

未遵从命令会检控

房委会在草拟资助出售单位的销售资料时，均会检视相关发展项目的最新资料及完善相关内容，务求为买家提供清晰和实用的资料。但不论单位使用任何的建筑方法，业主都同样需要遵守上述有关改动及加建工程的法例规定。如有疑问，可向有关屋苑的物业管理处查询，或寻求建筑专业人士的意见。

宏致苑屋苑管理处如在日常巡逻时发现有单位改动室内间隔墙，或接获相关举报，会联络有关业主了解情况。如怀疑涉及业主在未事先咨询建筑专业人士的情况下改动、变更或拆除单位内的间隔墙（包括厨房及厕所墙身），有机会违反《建筑物条例》及／或消防安全相关法例。有关个案会转交房屋局独立审查组跟进。

当收到对怀疑违例建筑工程的举报，独立审查组会派员到现场视察及按《建筑物条例》处理该举报。如发现该建筑工程是现行执法政策下「须予以取缔类别」的违例建筑工程，独立审查组会按《建筑物条例》向有关业主／占用人采取执法行动，并会紧密与屋苑管理处沟通，跟进及处理怀疑违例建筑工程的举报，包括发出法定命令及就未有遵从命令的个案提出检控。