极端酷热天气｜下星期几时落大雨? 欧美电脑预报模式存分歧

天文台发表新一期的天气随笔，指位于南海东北部的低压区在昨日发展为一个热带低气压，成为今年首个在南海生成的热带气旋。受该热带低气压的下沉气流影响，加上广东地区风势微弱，今日极端酷热。天文台录得最高气温34.6度，是今年以来的最高纪录，亦是有记录以来最热的芒种。新界的最高气温更达36、37度。天文预料明日会间中有骤雨，星期日至星期二部分地区雨势较大。

预料星期日至星期二间中有骤雨 部分地区雨势较大

展望周末及下周天气，随著现时位于台湾附近的热带气旋进一步向东北方向移向日本以南海域，一道广阔低压槽会在明日开始影响华南沿岸至南海北部一带，广东沿岸骤雨增多。从地面风场预报可见，一股偏东风影响广东东部沿岸附近，与水汽充沛的西南风汇聚，若配合中层波动及高层辐散，有机会为该区带来显著降雨，但骤雨过后的天色会较为明朗，预料日间天气仍然炎热。

另外，大气低层会受活跃的西南气流影响，而中层的西风槽亦会影响广东沿岸，再配合高层显著的辐散，星期日至星期二的天气形势有利强对流的发展，华南沿岸至南海北部一带会有大骤雨及狂风雷暴，高温天气有所缓解。

不过，现时模式对于每日预测雨量，以及大雨影响华南沿岸时间仍有分歧。其中欧洲电脑模式与欧洲人工智能电脑模式的分歧在于下周中期东北风抵达广东沿岸的时间。欧洲电脑模式预测地面广阔低压槽会于华南沿岸徘徊，东北风在星期二稍后才抵达广东沿岸，骤雨的持续时间较长。相反，欧洲人工智能电脑模式预测东北风在星期二早上已抵达广东沿岸，雷雨带较早移至南海，远离沿岸地区，星期二至星期三骤雨逐渐减少。而另一个情境则是美国电脑模式预测广阔低压槽上有机会有低压区发展，并在下周中期为广东沿岸带来显著降雨。