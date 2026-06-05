保安局伙消防处办修订《消防条例》持份者咨询会 争取年内提交立法会

保安局与消防处今日（5日）联合举办修订《消防条例》（第95章）及相关附属法例的持份者咨询会，向业界介绍立法建议。政府表示，将充分考虑咨询收集的意见以完善草案，争取今年内提交立法会审议。有关公众咨询已正式展开，市民可于6月25日或之前踊跃提出意见，共同巩固消防安全。政府衷心感谢业界人士与持份者出席咨询会，并就实务执行与法规细节踊跃发言。

湾仔区防火会主席周洁冰表示，全力支持政府是次对于《消防条例》的修订工作，并对保安局及消防处的工作予以肯定。周洁冰表示，将继续与消防处携手，把新规定化为居民「听得明、做得到」的实事，共同推动社区安全。

周洁冰指出，是次修例涵盖三大关键改革重点，包括改革注册制度、关闭消防装置预先审批机制、加强物业管理角色。

沙田区防火委员会主席唐学良表示，全力支持政府提出的六大支柱修订建议，尤其当中的第五及第六项，对提升社区安全至关重要，期望政府加强对新规定的公众宣传，让市民清晰了解相关要求，积极配合法例落实，共同构建更安全的社区。

唐学良称，修例后若公共走廊与楼梯被杂物阻塞，影响火警逃生，消防处可即时罚款，迅速清理严重阻塞物，既提高效率，也具备强大阻吓力。他亦支持政府要求大厦每年至少举行一次全面火警演习；引入「消防装置责任人」制度，清楚订明设有物业管理公司的大厦，由持牌公司负责消防安全工作。

他特别提到，现时非法加油情况越来越多，甚至出现在市区，修例后不单打击卖家，买家亦须承担责任，从需求源头堵截非法燃油活动，进一步保障街坊生命与财产安全。

咨询文件：https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire_protection/pc_cap95/

保安局与消防处联合举办修订《消防条例》（第95章）及相关附属法例的持份者咨询会。消防处fb

业界人士与持份者出席咨询会，并就实务执行与法规细节踊跃发言。消防处fb