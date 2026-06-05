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麻疹︱19岁女学生确诊列本地个案 居红磡芜湖街潜伏期无逗留学校 85人须接受医学监察

社会
更新时间：20:20 2026-06-05 HKT
发布时间：20:20 2026-06-05 HKT

衞生署衞生防护中心今日（5日）调查一宗本地麻疹个案，涉及一名19岁女子，她于5月29日起出现发烧、肌肉痛及头痛，翌日（5月30日）到一间私家诊所求诊。由于病情持续，并开始出现皮疹，她6月1日到伊利沙伯医院急症室求医，她的临床样本证实对麻疹呈阳性反应。病人现时正接受隔离治疗，情况稳定。

病人非本地出生 报称曾接种麻疹疫苗

流行病学调查显示，病人并非在本港出生，报称自己年幼时已在出生地接种麻疹疫苗。她于潜伏期内大部分时间逗留在香港，因此被列为本地个案。

病人为一名学生，在潜伏期（即5月8日至5月22日）及传染期（5月28日至6月5日）内均没有到过校园范围。在传染期内，病人于5月30日及6月1日先后到过私家诊所及伊利沙伯医院，其余大部分时间独自留在位于红磡芜湖街的居所。中心已联络涉事诊所、医院和其居所管理公司，以找出密切接触者及是否涉及高危人士。截至今日下午5时，共有约85人被列为密切接触者，暂时没有密切接触者出现麻疹病征，中心会继续对他们进行医学监察。中心会继续调查和跟进个案。

中心补充，基于私隐，未能透露涉及的私家诊所及学校资料。

本港今年共录得8宗麻疹个案，4宗由外地输入，4宗本地个案（其中两宗与一宗外地输入个案有流行病学关连，同属早前机场后勤员工群组）。过去两年（2024年和2025年），本港每年分别录得10宗个案。

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