潘焯鸿称因租务纠纷遭5男女1公司诽谤 入禀法院求颁令禁制及索偿

中科兴业董事总经理潘焯鸿入禀区域法院，指因租务纠纷而遭5男女及一间公司诽谤，他们于九龙城广场张贴诽谤海报，又在Facebook发布诽谤影片等，对潘造成经济及名誉损失。潘遂兴讼索赔，同时要求法院颁下禁制令，禁止被告继续发布诽谤内容，并须移除相关影片和道歉。

指双方协议以终修费抵租金事后对方反口并追租

原告为潘焯鸿，被告依次为梁配辉、李穆清、邹建平、苏咏彤、Good Focus Holdings Limited(下称Good Focus)，及梁宝玲。梁配辉和女友李穆清是Good Focus的董事，邹建平和苏咏彤是Good Focus的雇员。梁宝玲则是穗禾苑的一名业主，有Good Focus前员工表示，梁宝玲曾联系邹、苏等人作出针对原告的诽谤言论。

入禀状指，潘焯鸿为香港方略有限公司的董事。香港方略自2024年9月3日与Good Focus签订租约，租用九龙城广场4楼的物业。由于Good Focus未能按协议将租用的空间移交香港方略，并于2024年10月邀请香港方略维修设施，双方同意以维修费用结算租金，Good Focus后来反口否认上述协议，香港方略遂向区院兴讼。Good Focus其后于去年11月反告香港方略拖欠租金。最终法院裁定，由于双方仅交付了16%租用空间，并不存在未付租金。

指被告等人发布诽谤言论致原告声誉与收入受损

原告指众被告自去年6月起，透过社交媒体发布诽谤言论，包括在九龙城广场的店面、摊位及外墙张贴海报，在Facebook页面「KCP 九龙城广场」及「大话潘焯鸿关注组」发布影片等。相关海报和影片含冒犯字句且内容失实，亦泄露潘焯鸿的个人资料。

原告认为，有关言论损害其个人专业及商业声誉，造成情绪困扰及经济损失。而香港方略原租用的空间已丢空，损失收入逾700万港元。

原告为此要求法庭颁令，禁止被告发布或展示诽谤内容，下令被告移除所有诽谤内容，并公开道歉声明。原告另申索诽谤和中伤的损害赔偿以及相关利息等。

案件编号：DCCJ2849/2026

法庭记者：雷璟怡