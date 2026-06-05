认知障碍症翁九龙湾走失 九龙湾港铁职员月台机警寻回 妻撰信表扬专业精神

一封送往港铁总部的市民感谢信，揭开一段温暖人心的「好人好事」。刘女士患有认知障碍症的长者日前在九龙湾走失，万分焦虑之际，幸获港铁九龙湾站月台职员张小姐机警发现，并在站长及站长室团队悉心照顾下，最终让失联逾三小时的老夫妇重聚。她事后特意撰写感谢信，赞扬港铁全体职员「尽忠职守」，展现同理心与责任感，并致以最深切的谢意。

认知障碍长者商场走失 妻子历惊魂三小时

事发于上周三（5月27日）下午约3时，刘女士患有认知障碍症的丈夫于九龙湾MegaBox商场的宜家家居（IKEA）内意外走失，刘女士惊惶失措下立即报警求助。原来老翁因迷路前往别处，随后辗转折返港铁九龙湾站，并在月台上徘徊，神情迷茫、不知所向。

港铁月台职员机警主动施援

同日傍晚约6至7时，九龙湾站月台职员张小姐值班期间，敏锐地注意到该名神情迷茫的老翁。她凭着细心与专业判断，主动上前关心慰问，并在对比寻人讯息后，确认他正是各方正全力寻找的走失长者。她随即将老翁带到站长室安顿，并通知刘女士前来接回。

老翁到达站长室后，当值站长及站长室女职员亦通力合作，提供悉心照料，积极安抚其情绪，成功减轻其惊慌与不安。刘女士在信中深表感激，大赞港铁团队展现出高度的专业精神、同理心和责任感，值得公开表扬，亦为社会注入满满的正能量。

她为此特意向港铁公司及九龙湾站全体职员致以最崇高的敬意与深切谢意，并期盼港铁公司能代为转达一家人的真挚谢意，公开表扬张小姐、当值站长、站长室职员及所有参与协助的同事。