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蔡一凤追赵薇前夫黄有龙1亿欠款 原告方：蔡为黄担保借款 黄事后未付中介费

社会
更新时间：17:04 2026-06-05 HKT
发布时间：17:04 2026-06-05 HKT

亚视前执行董事盛品儒太太蔡一凤疑多年前为赵薇前夫黄有龙作担保，协助黄有龙向太阳城集团借款参与赌局，涉款至少6000万澳币，而事后黄有龙涉未有向蔡支付中介费。蔡遂入禀高院向黄有龙及相关人士追讨欠款，连本带利涉及约一亿港元。案件今开审，被告方指黄有龙是向太阳城集团借款，即使要追讨款项亦应由太阳城一方处理。暂委法官邝嘉彤押后案件至下星期一续审，料蔡一凤将出庭作供。

原告人蔡一凤，今由大律师林瀚基代表；被告人为Chow Hai Yen及黄有龙，今由大律师邓建文代表。

蔡一凤曾为黄有龙担保借款6000万澳元赌博事后未收中介费

原告方开案陈词透露，于2015年至2016年期间，黄有龙藉蔡一凤作担保，向太阳城集团借款及在澳洲皇冠赌场参与赌局，涉款至少6000万澳币，而事后黄有龙并未向蔡一凤支付中介费；在2016年1月，太阳城集团创办人周焯华曾在一个「三方对数」的场合，要求黄有龙「砌够」2.2亿元给皇冠赌场一方。被告方则指，黄有龙是向太阳城集团借款，蔡一凤只是中介角色。

赵薇前夫黄有龙指心脏问题，不能坐超过3小时飞机，故要求以视象方式遥距作供。资料图片
赵薇前夫黄有龙指心脏问题，不能坐超过3小时飞机，故要求以视象方式遥距作供。资料图片

黄有龙称有心脏问题不能搭超过3小时飞机望以视象遥距作供

另外，黄有龙一方向法庭提出申请，希望让黄有龙以视象形式遥距作供，因为黄有龙有心脏问题及不能乘搭超过3小时的飞机。惟邝官认为，黄有龙提供的医疗资料较简单，甚至连负责医生的专业资格也欠奉，并未达到遥距作供的标准，故不批准黄一方的申请。

案件编号：HCA474/2019
法庭记者：王仁昌

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