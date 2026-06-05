彭福公园全新社区设施「小马大本营」落成 6.22开放 设小马策骑等五大主题

香港赛马会（马会）兴建及管理的沙田彭福公园，其全新社区设施「小马大本营」于今日（5日）举行开幕典礼，并定于6月22日正式向公众开放。设施设有小马策骑等五大主题活动，旨在透过互动体验培养儿童对马术运动的兴趣，并建立爱护动物意识。马会副主席黄嘉纯预计新设施每年可服务约1.7万人次，3至14岁儿童更可体验策骑。

文体旅局寄望亚运再创佳绩

文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君致辞时表示，「小马大本营」旨在「寓教于乐」，透过各种互动体验培养儿童对马术运动的兴趣及爱护动物的意识，并推动马术运动发展。她提到，彭福公园在香港马术发展中扮演重要角色，曾于2008年成为北京奥运马术比赛场地，现时园内仍耸立著奥运火炬和五环雕塑。

沈凤君回顾上届杭州亚运，中国香港马术代表队在盛装舞步项目中夺得个人赛银牌及团体赛铜牌，成绩令人鼓舞，她衷心期望代表队能在今届亚运比赛中再创佳绩。

马会：积极推动马术普及化 新设施料每年服务1.7万人次

马会副主席黄嘉纯指，马会早在70年代便与政府携手参与沙田大型填海工程及新市镇发展，兴建沙田马场、彭福公园及多项社区设施。自1979年落成以来，公园广受公众欢迎。「小马大本营」的诞生，正好在公园服务社区与奥运精神的底蕴上注入崭新元素。

黄嘉纯强调，马会一直致力回馈社会，旗下的三间公众骑术学校每年服务超过7万人次。马会将继续透过独特的综合营运模式，带来税款、慈善捐款及就业机会。新设施预计每年可服务约1.7万人次，年龄介乎3至14岁的参加者更可体验小马策骑。

五大主题活动 策骑体验设身高体重限制

「小马大本营」设五大主题活动，包括小马策骑体验，参加者可在经验丰富的马术教练带领下享受安全悠闲的策骑体验。参加者年龄须介乎3至14岁，身高必须为100厘米或以上，且体重必须在70公斤以下，每时段最多28人可参与此环节。

此外，「小马大本营」设「互动小马教室」，教练会以互动形式，生动介绍马匹习性及护理知识；参加者更可走进小马的「居所」近距离接触参观马房，学习马匹的生活、饮食及基础护理；并与个性温驯、外表深受喜爱的迷你小马合照留念。「趣味学习区」则赠送每位参加者一本教育活动手册，增进对马匹及马术世界的认识。

记者、摄影：陈耀霆