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启德医院︱张复炽获委为首任行政总监 6.12履新

社会
更新时间：15:14 2026-06-05 HKT
发布时间：15:14 2026-06-05 HKT

启德医院将于今年10月起分阶段投入服务。医院管理局今日（5日）公布，现任九龙中医院联网总监及伊利沙伯医院行政总监张复炽，获委任为启德医院首任行政总监，6月12日履新，他会同时继续出任九龙中医院联网总监及伊利沙伯医院行政总监。

张复炽负责筹建启德医院  并有序地将伊院临床服务逐步迁至启德

张复炽是精神科专科医生，是经验丰富的高级行政人员，拥有多年医疗服务管理经验。张复炽自2022年3月出任现职，负责推行多个服务改善项目，包括筹划兴建启德医院及开展新服务，并有序地将伊利沙伯医院的临床服务逐步搬迁到启德医院，以提升九龙中医院联网的服务水平及缩短病人轮候时间。在出任现职前，张复炽医生先后出任广华医院、青山医院及小榄医院行政总监。张复炽医生过往在机构层面推动及制定整体精神健康服务发展，亦发挥重要角色。

医管局主席范鸿龄及行政总裁李夏茵医生祝贺张复炽医生获委任新职，并祝愿他在新岗位事事顺利。

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