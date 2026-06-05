竞委会主席翟绍唐首晤传媒：围标刑事化修例方案目标9月出炉 今年提交立法会

竞争事务委员会新任主席翟绍唐今日(5日)首次与传媒会面，表示正与政府不同部门及大律师公会紧密联系，计划就围标罪行刑事化提出修订《竞争条例》建议 ，目标今年9月有方案，并于今个立法年度提交立法会。他又提到，竞委会曾在2017年发表针对香港车用燃油市场的研究报告，竞委会将再进行研究，「详细我未必可在这里跟大家分享，但我们希望大家可以看清，究竟现在油价方面，实际情况如何，还有甚么我们可以建议改善，可以确保在油价方面不会有反竞争行为。」

竞委会会后补充，作为执行《竞争条例》的机构，竞委会的工作是做好准备。对于现时社会广泛讨论是否将相关行为刑事化以及如何刑事化，竞委会会与政府保持紧密联系，亦必须考虑独立委员会的建议。至于如何修改条例、何时递交修例建议予立法会，以及何时完成修订，皆属政府的决定。

围标民事性质举证标准待厘清

宏福苑火灾后，社会关注大维修围标问题。翟绍唐认为，修例「不会太迟」（never too late），可确保同类悲剧不再发生。以往《竞争条例》很大部分围绕经济方面，火灾反映竞争事务涉及民生，要考虑如何加强法例，令法例有阻吓性；其中，围标行为现时属民事性质，举证上仍用刑事标准，这方面需处理，「是否需在我们的条例讲得清楚一点，如果是民事的诉讼里面，我们都是用民事的基准，这当然会有些法律上、宪法上的考虑，我们也在做，但当然我们希望可以用合法和合理的角度，令执法更有效。」

7年监禁属可行方向

大律师公会主席毛乐礼早前建议，可透过修例，针对围标、瓜分市场及合谋定价等严重反竞争行为加入7年监禁刑罚。翟绍唐认为，增加刑罚是可行方向；但强调要确保法例有效执行，修例过程需处理许多技术细节，「现在主要是民事形式。如果需要调查，调查对象不可因为会入罪为由，不回答我们的问题，不提供资料。如果是将来向前行，如果有刑事化，这能否行得通？这是很实际的问题。」竞委会会参考证监会经验，并按实际执行情况，包括与其他政府部门分工，考虑在修例后向政府申请更多资源，「若牵涉刑事化的情况，我们在调查方面要做的工夫，可能会有些不同。」

竞委会9月提修例方案配合宏福苑报告

他称，竞委会会抓紧时间，积极考虑各项建议，目标配合宏福苑独立委员会有最终调查报告的时间表，于9月、10月提出修例建议，「希望到9月时，基本上我们心目中的方案，希望已经准备好。而到时可能会多过一个方案，我们未必一定只有一个方案。当然在考虑不同方案时，要考虑独立委员会报告的建议。」

但翟绍唐坦言，即使日后修订《竞争条例》，都只能「向前看」，不能「翻旧帐」追溯以往曾调查的围标个案，「以往的案件我们所找的证供，是根据现在的法例所找到的证供，未必满足到刑事法的要求。」他补充，检控不配合调查的人士，也是其中一个早晚需考虑的方向，「可能我们要在程序方面，想有甚么可以改进的地方，包括需要时请律政司帮我们做检控；会否比较有效率一些的是，我们（竞委会）自己做检控，这也不是完全不可能。」

竞委会会议部分公开 加强透明度与监察

另外，翟绍唐透露，由下次竞委会会议起，将分开两部分，其中一部分开放公众参与，让公众了解竞委会的工作，「让大家看到我们处事公平，我们亦都尽可能，在符合保密原则下，我们是公开透明，这是一个监察作用，多于纯粹给大家资讯。」

记者：萧博禧

摄影：卢江球