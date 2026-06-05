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涉屯马线车厢上非礼女子 中年核数师获准保释8.14再讯

社会
更新时间：11:51 2026-06-05 HKT
发布时间：11:51 2026-06-05 HKT

中年核数师涉嫌于前年8月乘搭屯马线时，在车厢内非礼一名女子，被控猥亵侵犯罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，辩方申请将案件押后至8月14日，待向控方索取文件，获裁判官吴卓桦批准，期间被告准以1000元现金保释候讯，另须居住在报称地址。

47岁被告陈力恒，被控于2024年8月2日，在红磡何文田站与红磡站之间屯马线某车厢内猥亵侵犯另一人，即女子X。

案件编号：KCCC1566/2026
法庭记者：黄巧儿

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