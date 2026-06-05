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结业潮丨12年历史本地女性时装品牌INTIQUE月底结束香港营运 推68折告别优惠

社会
更新时间：11:48 2026-06-05 HKT
发布时间：11:48 2026-06-05 HKT

受网购及消费观改变影响，结业潮不断，除餐饮外，零售业亦不断收缩。在2014年创办的本地女装品牌INTIQUE昨日(4日)在社交平台宣布，品牌将于本月底陆续关闭所有门市及网店，结束香港的营运。

香港10分店同时结业

INTIQUE主打时尚复古风格，据其网页上的品牌故事称，设计让女性诠释个人潮流美学。除自家设计的服饰系列外，亦不断带来联名系列及生活品味小物。有关的品牌，深受青年人欢迎，在全港设有10间分店，分别位于九龙及新界多个商场，包括尖沙咀海港城LCX、观塘apm、将军澳PopCorn、沙田新城市广场等。

全场推68折优惠

INTIQUE在社交平台发文指出，「感谢大家对INTIQUE过去12年来的喜爱与陪伴，我们怀着感恩的心情向大家宣布，品牌将于本月底陆续关闭所有门市及网店，结束香港的营运」，期待于不久将来以其他形式再和顾客见面。INTIQUE亦推出全店68折告别优惠。

网民对它的结业深感不舍，有网民表示「以后真系吾知边度买衫」，亦有网民希望保留网店，亦有人感叹租金太贵，是大环境所致。
 

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