天气极端酷热｜天文台录34.4°C 创今年最高气温及有记录以来最热芒种

广东地区极端酷热。天文台表示，截至下午2时录得最高气温34.4°C，是今年以来的最高纪录，亦是有记录以来最热的芒种，上水更录36.8°C。同时，高温触发的骤雨及雷暴正影响广东沿岸。

上水录36.8°C

天文台在今早（5日）7时45分发出酷热天气警告，并发出特别天气提示指天气极端酷热及高温天气持续。根据九天天气预报，天文台预料未来九天均有骤雨，周日（7日）及周一（8日）有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。

天文台预料下午部分时间有阳光，极端酷热，气温介乎28°C至35°C，局部地区有骤雨及狂风雷暴。稍后大致多云，骤雨增多。吹和缓西至西南风。

劳工处在中午12时发出黄色工作暑热警告，表示部分工作环境下的热压力颇高。

明日起连落9日雨

一道广阔低压槽会在明日（6日）至下周中期于华南沿岸至南海北部一带徘徊，该区会有大骤雨及狂风雷暴，高温天气有所缓解。根据九天天气预报，明日（6日）起开始落雨，且连落9日雨，当中周日（7日）大致多云，气温介乎26°C至30°C，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，部分地区雨势较大；周一（8日）有骤雨及狂风雷暴，气温介乎26°C至29°C，雨势有时颇大；另外周二（9日）多云，间中有骤雨及雷暴。初时部分地区雨势较大。而周三（10日）则多云，气温介乎25°C至28°C，间中有骤雨，局部地区有雷暴。天文台又预料一股偏东气流会在下周中至后期影响广东东部沿岸，该区仍有几阵骤雨。

另外，在正午12时，位于台湾附近的热带低气压集结在高雄之东北偏东约70公里，预料向东北移动，时速约18公里，横过台湾南部。