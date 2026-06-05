天气｜日间天气极端酷热 天文台料市区35度 新界区高达36、37度

位于台湾附近的热带气旋会在未来一两日移向日本以南海域。而受其下沉气流影响，今日广东地区风势微弱，极端酷热，而高温触发的雷雨会影响该区。酷热天气警告仍然生效，天文台料部分时间有阳光，局部地区有骤雨。日间极端酷热，市区最高气温约35度，新界再高一两度。稍后有几阵狂风雷暴。吹和缓西至西南风。

明日起连结8日雨

一道广阔低压槽会在周末至下周中期于华南沿岸至南海北部一带徘徊，该区会有大骤雨及狂风雷暴，高温天气有所缓解。根据9天天气预报，明日起开始落雨，且连落8日雨，直到下周六(13日)仍然下雨，当中周一(8日)有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大；另外周二(9日)多云，间中有骤雨及雷暴。初时部分地区雨势较大。而周三(10日)则多云，间中有骤雨，局部地区有雷暴。天文台预料一股偏东气流会在下周中期影响广东东部沿岸。

另外，在上午8时，位于台湾附近的热带低气压集结在高雄之东南约20公里，预料向东北移动，时速约18公里，横过台湾南部。

