Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜日间天气极端酷热 天文台料市区35度 新界区高达36、37度

社会
更新时间：09:30 2026-06-05 HKT
发布时间：09:30 2026-06-05 HKT

位于台湾附近的热带气旋会在未来一两日移向日本以南海域。而受其下沉气流影响，今日广东地区风势微弱，极端酷热，而高温触发的雷雨会影响该区。酷热天气警告仍然生效，天文台料部分时间有阳光，局部地区有骤雨。日间极端酷热，市区最高气温约35度，新界再高一两度。稍后有几阵狂风雷暴。吹和缓西至西南风。

明日起连结8日雨

一道广阔低压槽会在周末至下周中期于华南沿岸至南海北部一带徘徊，该区会有大骤雨及狂风雷暴，高温天气有所缓解。根据9天天气预报，明日起开始落雨，且连落8日雨，直到下周六(13日)仍然下雨，当中周一(8日)有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大；另外周二(9日)多云，间中有骤雨及雷暴。初时部分地区雨势较大。而周三(10日)则多云，间中有骤雨，局部地区有雷暴。天文台预料一股偏东气流会在下周中期影响广东东部沿岸。

另外，在上午8时，位于台湾附近的热带低气压集结在高雄之东南约20公里，预料向东北移动，时速约18公里，横过台湾南部。
 

最Hit
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
15小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
18小时前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
22小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
15小时前
路透社资料图片
日本三陆海域惊现311前夕「慢滑移」现象 专家：恐引发南海海槽地震
即时国际
5小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
2小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
2小时前
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
影视圈
22小时前
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
时事热话
22小时前
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
影视圈
16小时前