鼠患｜观塘协和街连锁超市惊现「巨鼠」 食环署 : 已检控相关人士

食物环境衞生署发言人今日（4日）表示，因应近日接获观塘区协和街一新鲜粮食店有鼠只出没的投诉，食环署昨日（3日）已派员巡查有关店舖，其间发现处所地台有污渍、鼠迹，以及假天花和墙身有罅隙，遂根据《食物业规例》（第132X章）向相关人士提出检控；并根据《公众衞生及市政条例》（第132章）第47（1）条发出消除鼠患通知，规定有关处所的负责人在指明时间内采取所需步骤以除去可引致鼠患的事物，否则会被检控。

署方人员亦向处所负责人和员工作出衞生教育及提供防鼠灭鼠建议，并提醒他们须时刻注意个人、食物和环境衞生。有关新鲜粮食店已暂停营业，以进行彻底清洁及加强防鼠灭鼠措施。署方会继续留意该处所的衞生情况及采取适当行动，以保障食物安全及保持环境衞生。同时，食环署已加强有关新鲜粮食店附近公众地方的洁净工作及放置毒饵，以防治鼠患。

食环署今年巡食物业处所9.1万次 5店吊销牌照7至14日

发言人说，今年截至6月3日，食环署已巡查全港各区持牌／许可证食物业处所约91 500次，包括巡查新鲜粮食店约6 200次。其间，共有5间持牌新鲜粮食店因违反《食物业规例》被记下足够分数，被食环署暂时吊销牌照7至14天。此外，署方曾于2月10日的新闻稿公布一间持牌新鲜粮食店因衞生状况不佳及鼠患严重，曾被饬令即时封闭，在有关问题已被彻底纠正后，在较早时获批准重开；以及于3月10日公布一间持牌新鲜粮食店因违反持牌条件被取消牌照。同期，食环署人员就发现有违规情况已向相关食物业处所共作出451次口头警告、发出77封警告信及提出527宗检控；当中包括就持牌新鲜粮食店共作出173次口头警告、发出9封警告信及提出125宗检控。



